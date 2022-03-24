В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) в ряде регионов ограничено движение транспорта по дорогам республиканского значения, сообщает Kazpravda.kz.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, на 10 часов утра движение ограничено на следующих участках:

Акмолинская область

а\д «Жезказган-Петропавловск» км 377-440, уч. гр.Костанайской обл. – г.Державинск

Павлодарская область

а/д "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" км 200-254, уч. п.Щидерты – гр.Акмолинскойобласти

Восточно-Казахстанская область

а/д «Караганда-Аягоз-Бугаз» км 707-941, уч. г.Аягоз – пов. на с.Бугаз

Карагандинская область

«Жезказган-Петропавловск» км 142-252, уч. с.Сарлык – гр. Костанайской области.

Костанайская область

а/д «Жезказган-Петропавловск» км 252-340, уч. гр.Карагандинской обл. – г.Аркалык.

а/д «Жезказган-Петропавловск» км 340-377 уч. г.Аркалык – гр.Акмолинской обл.

"В круглосуточном режиме ведутся работы по обеспечению безопасного и бесперебойного дорожного движения. Задействовано 1090 единиц зимней спецтехники и более 3500 сотрудников компании "Казахавтодор". Только за эти 5 дней силами дорожников была оказана помощь более 100 транспортным средствам, из них 37 были размещены в тёплые боксы, более 500 человек были размещены в обогревательных пунктах", – добавили в ведомстве.