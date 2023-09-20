Открывая выставку, директор Esentai Gallery Тогжан Сакбаева отметила, что программа летней арт-резиденции успешно раскрыла новые грани талантов ее участников.

– При отборе победителей мы столкнулись с непростым выбором, поскольку тема арт-резиденции – Driven by Dreams – «Движимые мечтой» – трактуется очень широко. Каждый из восьми победителей, а всего в оргкомитет конкурса поступило более 80 заявок, создал действительно глубокое и яркое произведение. Есть большие отличия по технике, стилю, композиционным решениям, но все работы завораживают, вызывают неповторимые эмоции и надолго западают в сердце, – говорит она.

Интерес публики вызывает скульптурный проект «Любовь, скорость, бесконечность», соз­данный Дауреном Досмагамбетовым и Алибеком Мергеновым. Своей оригинальностью отличаются работы Александры Калачёвой «Оппозитные жуки», «Всадник» и Dreaming City. Не менее интересны работы и других участников выставки.

– Такие проекты сегодня очень востребованы в Казахстане. Дело не только в самих работах, но и в том, что в обществе формируется новое восприятие роли человека искусства. Поэтому тот факт, что ведущие зарубежные компании, работающие на рынке нашей страны, активно поддерживают современное искусство, можно только приветствовать, – говорит председатель жюри, ученый секретарь Госмузея искусств им. А. Кастеева Екатерина Резникова. – Победителями нашего конкурса стали люди искусства различных возрастов, жанров и медийных направлений. Все созданные ими работы потрясают своей неординарностью и эмоциональной силой. Каждый из участников воплотил свои особые концепции, идеи, свое видение философии движения.

В ближайших планах организаторов планируется проведение аукциона выставленных работ, чтобы стимулировать авторов развивать свое творчество, а часть вырученных средств предполагается направить на благотворительные цели.