Двое астанчан находятся в тяжелом состоянии после отравления сероводородом в колодце
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Двое мужчин отравились сероводородом в водопроводном колодце в городе Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV.
Как рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Астаны, первый мужчина надышался парами газа и упал, когда спускался в водопроводный колодец.
Лежавшего без сознания астанчанина увидел прохожий. Решив ему помочь, он спустился в колодец, но тоже надышался углекислым газом.
Мужчин 1985 и 1998 годов рождения извлекли из колодца сотрудники специализированной пожарной части 3.
Пострадавшие находятся в больнице с отравлением сероводородом тяжелой степени тяжести.