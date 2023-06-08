Двое астанчан находятся в тяжелом состоянии после отравления сероводородом в колодце

Двое мужчин отравились сероводородом в водопроводном колодце в городе Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV.

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Как рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Астаны, первый мужчина надышался парами газа и упал, когда спускался в водопроводный колодец.

Лежавшего без сознания астанчанина увидел прохожий. Решив ему помочь, он спустился в колодец, но тоже надышался углекислым газом.

Мужчин 1985 и 1998 годов рождения извлекли из колодца сотрудники специализированной пожарной части 3.

Пострадавшие находятся в больнице с отравлением сероводородом тяжелой степени тяжести.