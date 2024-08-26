Двух астанчан осудили за драку в столичном кинотеатре

Инцидент произошёл в одном из кинотеатров столицы, в ходе которого двое хулиганов, нарушая общественный порядок, нанесли многочисленные удары двум посетителям заведения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт прокуратуры Астаны.

Фото: Kazpravda.kz

«Жители столицы, находясь в кинотеатре, проявляя явное неуважение к обществу, перешагнули через сидение кинозала, непредназначенного для прохода, и задели рядом сидящих посетителей, которые отреагировали замечанием», – говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертизы, потерпевшим причинен легкий вред здоровью.

Приговором суда они осуждены к двум годам ограничения свободы каждый, с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду по 100 часов ежегодно за хулиганство, совершенное группой лиц.

С них взыскан материальный и моральный ущерб в пользу каждого потерпевшего на сумму порядка 2 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу.