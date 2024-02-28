Казахстанцев приглашают принять участие в создании лучших коротких фильмов о стране

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Министерство культуры и информации приглашает казахстанцев принять участие в конкурсе лучших коротких фильмов о стране и в глобальном проекте #TikTokShortFilm, сообщает Kazpravda.kz.

Как отмечается, TikTok проводит #TikTokShortFilm уже третий год подряд. Конкурс предоставляет авторам 55 стран уникальную возможность поделиться своим творчеством более чем с миллиардом человек по всему миру.

– С 21 февраля по 15 марта участникам необходимо опубликовать оригинальный вертикальный видеоролик длительностью более минуты, соответствующий условиям конкурса. Победителей в трех номинациях «главный приз», «лучший сценарий», «лучшая режиссерская работа» определит авторитетное жюри. Они будут приглашены на церемонию награждения #TikTokShortFilm, которая пройдет на 77-м Каннском кинофестивале во Франции. Победитель в номинации «главный приз» получит приз в размере 10 000 евро, авторы лучших работ в двух других номинациях - по 5 000 евро на реализацию своих будущих творческих работ, – отметили в Минкультуры.

Кроме того, авторы из Казахстана могут также принять участие в местном конкурсе коротких видеофильмов, который будет проходить в те же даты. Будут приниматься работы в двух номинациях – «лучший короткий фильм в Казахстане» и «лучший короткий фильм на казахском языке».

В ведомстве добавили, что победителей конкурса ожидает участие в Каннском кинофестивале.

Стоит отметить, что за последний год под хэштегом #TikTokShortFilm было создано более двух миллионов видеороликов.