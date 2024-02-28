Казахстанцев приглашают принять участие в создании лучших коротких фильмов о стране

Культура и общество
137
Дана Аменова
Корреспондент

Победители примут участие в Каннском фестивале

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Министерство культуры и информации приглашает казахстанцев принять участие в конкурсе лучших коротких фильмов о стране и в глобальном проекте #TikTokShortFilm, сообщает Kazpravda.kz.

Как отмечается, TikTok проводит #TikTokShortFilm уже третий год подряд. Конкурс предоставляет авторам 55 стран уникальную возможность поделиться своим творчеством более чем с миллиардом человек по всему миру.

– С 21 февраля по 15 марта участникам необходимо опубликовать оригинальный вертикальный видеоролик длительностью более минуты, соответствующий условиям конкурса. Победителей в трех номинациях «главный приз», «лучший сценарий», «лучшая режиссерская работа» определит авторитетное жюри. Они будут приглашены на церемонию награждения #TikTokShortFilm, которая пройдет на 77-м Каннском кинофестивале во Франции. Победитель в номинации «главный приз» получит приз в размере 10 000 евро, авторы лучших работ в двух других номинациях - по 5 000 евро на реализацию своих будущих творческих работ, – отметили в Минкультуры.

Кроме того, авторы из Казахстана могут также принять участие в местном конкурсе коротких видеофильмов, который будет проходить в те же даты. Будут приниматься работы в двух номинациях – «лучший короткий фильм в Казахстане» и «лучший короткий фильм на казахском языке».

В ведомстве добавили, что победителей конкурса ожидает участие в Каннском кинофестивале.

Стоит отметить, что за последний год под хэштегом #TikTokShortFilm было создано более двух миллионов видеороликов.

#конкурс #Минкультуры #TikTok #фильмы #Канны

Популярное

Все
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Сборная Казахстана выиграла 11 медалей в первый день чемпионата Азии по водным видам спорта
Неутешительный сезон
Всемирный день НПО отметили в Казахстане
Дороги и нивы Владимира Балашова
Портрет казахстанского волонтёра
Виновата стихия?
Буррата по-шымкентски
Не хотим назад, в 90-е!
Тепло возвращается
Мама оказалась в тренде
Актауский блогер показал, как обмелело Каспийское море - видео
Утвержден список ТОП-20 туристических направлений
Живая легенда
Мажилис ратифицировал договор с Узбекистаном о союзнических отношениях
Казахстан принял участие в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению
Более 20 случаев незаконного ввоза пшеницы из России предотвратили в РК
Зарубежные кадры: Какие профессии востребованы в Казахстане
11 золотых наград завоевали пловцы после второго дня чемпионата Азии
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
О точечной застройке и лазейках в законе
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
Давайте по-доброму
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России
Знание государственного языка – долг каждого
Сберечь Кольсай для потомков
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Сын спас маму, отдав свою печень
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Казахстанский культурный центр откроют в Китае
Жителей и гостей Астаны приглашают бесплатно посетить турни…
Димаш Кудайберген презентует новый клип в Стамбуле
В Алматинской области открылось два коворкинг-центра

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]