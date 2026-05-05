Двое человек погибло, пять пострадало при пожаре на заводе «Казцинка» в ВКО

Происшествия

Идет разбор завалов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На территории свинцового завода ТОО «Казцинк» в плавильном отделении электролизного цеха произошёл хлопок пылеулавливающего устройства с последующим возгоранием.

По прибытию спасателей происходило открытое горение. Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 120 кв м, также произошло обрушение конструкций цеха на площади 220 кв м.

"Пострадали 7 человек, из них 2 погибли, 2 госпитализированы, 3 отпущены домой. На месте происшествия развернут оперативный штаб", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий задействованы порядка 80 человек личного состава и 18 единиц техники, кинологические расчеты, медики ЦМК, командно-штабная машина и беспилотный летательный аппарат МЧС. Проводится разбор завалов. В ДЧС действует телефон горячей линии: 8 (7232) 55-38-19.

#пожар #погибшие #Казцинк

