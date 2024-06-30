Двое детей из Казахстана погибли в результате схода селевых потоков в Кыргызстане

Происшествия
2

Ещё двое считаются пропавшими без вести, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС КР

В результате схода селевых потоков в селе Абшыр-Ата Ноокатского района Ошской области погибли двое несовершеннолетних граждан Казахстана.

«Ещё двое считаются пропавшими без вести. Силами спасателей КР ведутся их поиски», - говорится в сообщении МЧС Кыргызстана.

Главы МЧС Казахстана и Кыргызстана находятся на прямой связи ввиду ЧС природного характера. Осуществляется вся необходимая координация и обмен информацией.

Для транспортировки тел погибших МЧС Казахстана прорабатывается вопрос направления воздушного судна в Ош.

#Кыргызстан #сель #гибель подростков

Популярное

Все
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Пожар в высотке близ «Хан Шатыр»: названа предварительная причина возгорания
Токаев: «Госслужащим отводится ключевая роль в построении Справедливого Казахстана»
Аким Астаны встретился с жильцами горевшей высотки
Президент поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Олимпиада: Казахстан будет представлен в спортивном скалолазании
Лучники Казахстана одержали историческую победу на Кубке мира
Почти половина регионов Казахстана отнесена к демографически стареющим территориям
Остров Капри: запрет туризма из-за нехватки питьевой воды
Тенге упал к доллару до минимума с осени 2023 года
Доходы домохозяйств от животноводства за год снизились на 26% в РК
Бибисара Асаубаева первенствовала на Swiss Queens Wednesday
Свыше 25 тыс. казахстанцев прошли плановую вакцинацию против клещевого энцефалита
Семья из Флориды подала иск к НАСА за пробитую обломком крышу дома
Польша рассматривает возможность закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией
Путинцева выиграла турнир в Бирмингеме
Три человека спасены на реке Иртыш
Спасатели спустили травмированного мужчину с горы
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один

Читайте также

Беременная женщина пыталась свести счеты с жизнью в Павлода…
Заблудившегося в горах британца спасли кинологи МЧС
Двоих детей спасли в Кызылординской области
Более 30 детей отравились в детсаду в Туркестанской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]