Двое детей из Казахстана погибли в результате схода селевых потоков в Кыргызстане

Ещё двое считаются пропавшими без вести, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС КР

В результате схода селевых потоков в селе Абшыр-Ата Ноокатского района Ошской области погибли двое несовершеннолетних граждан Казахстана.

«Ещё двое считаются пропавшими без вести. Силами спасателей КР ведутся их поиски», - говорится в сообщении МЧС Кыргызстана.

Главы МЧС Казахстана и Кыргызстана находятся на прямой связи ввиду ЧС природного характера. Осуществляется вся необходимая координация и обмен информацией.

Для транспортировки тел погибших МЧС Казахстана прорабатывается вопрос направления воздушного судна в Ош.