Двое экс-чиновников и глава госпредприятия проходят по делу о хищении более 1 млрд тенге в Шымкенте

Прокуратура Шымкента завершила расследование дела о хищении бюджетных денег, выделенных для ремонта коммунальных сетей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу города

Фото: instagram.com/prokuratura_obl_krg

По оконченному уголовному делу прокуратура Шымкента предала суду двух бывших руководителей управления энергетики и развития инфраструктуры города, директора «Куатжылуорталық-3», его бывшего заместителя и двух аффилированных директоров фирм по факту хищения бюджетных денег и выписки фиктивных счетов-фактур. По делу проходит также женщина, помогавшая обналичивать деньги.

«Из бюджета для ремонта тепло- и энергосетей было выделено 3,1 млрд тенге, из них свыше 1 млрд тенге было обналичено и похищено. Госзакупки проводились с аффилированными лицами. А на преступный доход куплена элитная недвижимость в Астане», – детализировали в надзорном органе.

Ликвидировав сложную схему, прокуратура привела в порядок стратегически важный объект, добавили здесь.