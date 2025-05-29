Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща

Образование,США
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Это престижное объединение ведущих вузов США

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Центр международных программ опубликовал список обладателей стипендии «Болашак». В этом году победителями стали 189 соискателей, которые получили уникальную возможность обучаться и проходить стажировку в ведущих университетах и научных центрах мира, сообщает Kazpravda.kz

«В этом году конкурсный отбор проводился по обновленным правилам, включающим поэтапную процедуру с комплексным тестированием и индивидуальным собеседованием. Из общего числа стипендиатов 164 человека будут обучаться в магистратуре, 10 – в докторантуре, а 15 казахстанцев отправятся на профессиональную стажировку за рубеж», – говорится в сообщении центра.

Особое внимание привлекает тот факт, что двое из стипендиатов были зачислены в университеты Лиги плюща – престижного объединения ведущих вузов США.

Так, Алиби Сатулла поступил в Колумбийский университет, а Альмира Ажибекова – в Йельский университет. Алиби Сатулла поделился своими впечатлениями и рассказал, что ощутил, когда получил подтверждение о поступлении в университет.

«У меня повысилась самооценка: я понял, что могу многого достичь, и теперь четко осознаю, что нужно ставить перед собой самые высокие цели и не мириться с посредственным результатом. Хотя изначально я мог выбрать более «безопасный» университет, я решил рискнуть – и не пожалел!» – рассказал Сатулла.

Молодой человек отметил, что его особенно вдохновляет мысль о том, что в Колумбийском университете учились нобелевские лауреаты.

«И такие люди будут мне преподавать, – эта мысль будоражит. Это была моя детская мечта!» – признался он.

В заключение Сатулла отметил, что самым трудным в процессе подготовки к поступлению было находить время для семьи и совмещать обучение с работой – он руководит строительным проектом.

«Это было крайне непросто. Приходилось одновременно преодолевать трудности в каждой из сфер. Большую благодарность хочу выразить «Mentor Me», они помогали с подготовкой рекомендательных и мотивационных писем, а также давали ценные советы по поступлению. Кроме того, поддержка близких стала для меня самым важным фактором», – резюмировал он.

#ВУЗы #Болашак #стипендиаты #Лига плюща

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