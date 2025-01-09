Двое малолетних детей погибли при пожаре в Карагандинской области

Двое других детей выбрались самостоятельно из горящего дома
Сегодня ночью в Караганде по улице Пришахтинская, в квартире двухквартирного жилого дома произошло возгорание крыши, перекрытия и домашних вещей, передает корреспондент Kazpravda.kz
Силами МЧС пожар был полностью ликвидирован на общей площади 50 кв.м.
До прибытия спасателей двое детей 2017 и 2015 г.р. выбрались самостоятельно и были доставлены в Детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом - отравление угарным газом.
«Незамедлительно прибывшие на место происшествия пожарные спасли женщину 1964 г.р., которая была госпитализирована в клинику им. Макажанова с отравлением угарным газом и ожогами. Также спасатели обнаружили тела двоих детей 2020-го и 2022 г.р. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электрических проводов. По факту пожара возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы», — рассказали огнеборцы.