Двое малолетних детей погибли при пожаре в Карагандинской области

Пожары
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Двое других детей выбрались самостоятельно из горящего дома

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня ночью в Караганде по улице Пришахтинская, в квартире двухквартирного жилого дома произошло возгорание крыши, перекрытия и домашних вещей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Силами МЧС пожар был полностью ликвидирован на общей площади 50 кв.м. 

До прибытия спасателей двое детей 2017 и 2015 г.р. выбрались самостоятельно и были доставлены в Детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом - отравление угарным газом. 

«Незамедлительно прибывшие на место происшествия пожарные спасли женщину 1964 г.р., которая была госпитализирована в клинику им. Макажанова с отравлением угарным газом и ожогами. Также спасатели обнаружили тела двоих детей 2020-го и 2022 г.р. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электрических проводов. По факту пожара возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы», — рассказали огнеборцы.

#дети #смерть #отравление #пожар

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