Двое малолетних детей погибли при пожаре в Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня ночью в Караганде по улице Пришахтинская, в квартире двухквартирного жилого дома произошло возгорание крыши, перекрытия и домашних вещей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Силами МЧС пожар был полностью ликвидирован на общей площади 50 кв.м.

До прибытия спасателей двое детей 2017 и 2015 г.р. выбрались самостоятельно и были доставлены в Детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом - отравление угарным газом.