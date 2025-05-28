Двое мужчин самовольно закрасили двойную сплошную в Таразе

Закон и Порядок
107
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Двое жителей Тараза самовольно изменили линию дорожной разметки, за что были наказаны согласно букве закона, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области

Сотрудники городской полиции при помощи камер видеонаблюдения выявили необычное доселе правонарушение. На одном из участков сети автодорог двое мужчин без разрешения правоохранительных органов закрасили черной краской двойную сплошную линию.

Ими оказались работники одного из автосервисов города, которые незаконно изменили разметку, регулирующую движение автотранспорта. Как объяснили свои действия правонарушители, они руководствовались желанием упростить въезд автомобилей напрямую с дороги в сервисный центр.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, по данному факту составлены административные протоколы по части 3 статьи 630 и статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях. Стражи правопорядка напоминают гражданам об ответственности за любые противоправные действия, нарушающие безопасность дорожного движения, которую несут, согласно закону, все без исключения.

#полиция #дорога #нарушители

Популярное

Все
Срезан склон холма, жди оползня…
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
В Псковской области почтили память казахстанских героев
В зоосаду Бурабая радуются пополнению
Гран-при айтыса «Столица трех эпох – Кызылорда» завоевала акын из Астаны
В Алматы открылась выставка народного художника СССР Урала Тансыкбаева
Казахстан попал в «десятку»
Игорный бизнес – сфера особого внимания
Активизировались работы по борьбе с саранчой
Ulttyq ónim: истории преодоления трудностей и успеха
Родительский контроль 2.0
В области Жетысу прошли мероприятия к юбилею писателя Алимжанова
Любимые песни и... стулья в проходе
Воспитать из мальчиков мужчин
Каникулы-каникулы – веселая пора!
Представлена модель партнерства госструктур и НПО
Свой фронт в тылу
Подвиг капитана Кудагельдинова
Учитель с большой буквы
Искусство вопреки репрессиям
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Новые правила регистрации мобильных телефонов
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Похолодание прогнозируют в Казахстане
ЕАЭС продлил сроки регистрации лекарств по нацправилам
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Мажилисмен обеспокоился подорожанием автостраховки на 200 процентов
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый сервис запустили в мобильном приложении «ЦОН»
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
Бесплатные кружки на грани закрытия
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Будет ли в столице новый сквер?

Читайте также

Астанчанина осудили за сообщения в WhatsApp
Местные полицейские службы расформируют в РК
Школьный электронный тариф на проезд внедрили в Жамбылской …
Крупную схему автомошенничества раскрыли в области Жетісу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]