Двое жителей Тараза самовольно изменили линию дорожной разметки, за что были наказаны согласно букве закона, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области

Сотрудники городской полиции при помощи камер видеонаблюдения выявили необычное доселе правонарушение. На одном из участков сети автодорог двое мужчин без разрешения правоохранительных органов закрасили черной краской двойную сплошную линию.

Ими оказались работники одного из автосервисов города, которые незаконно изменили разметку, регулирующую движение автотранспорта. Как объяснили свои действия правонарушители, они руководствовались желанием упростить въезд автомобилей напрямую с дороги в сервисный центр.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, по данному факту составлены административные протоколы по части 3 статьи 630 и статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях. Стражи правопорядка напоминают гражданам об ответственности за любые противоправные действия, нарушающие безопасность дорожного движения, которую несут, согласно закону, все без исключения.