Происшествия
Двое погибших и пятеро раненых – в крупном ДТП в Алматы. Видео
Два человек погибли, пятеро получили телесные повреждения в ДТП в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz.    

"Факт крупного дорожно-транспортного происшествия расследуется нами. Серьезная авария произошла сегодня в четыре утра в Ауэзовском районе Алматы.

В результате столкновения автомашин марок Subaru и Mitsubishi два человека погибли, еще пятеро получили телесные повреждения. Скончались водитель и пассажир Mitsubishi», - сообщил в своем аккаунте в Facebook заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования Департамента полиции по части 4 статьи 345 УК РК.

Производство досудебного расследования поручено дознавателям отделу расследования дорожно-транспортных происшествий УД Департамента полиции города Алматы.

Назначен ряд экспертиз, по результатам которых удастся восстановить хронологию ДТП, а также обеспечить объективность, всесторонность и полноту расследования всех обстоятельств.




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