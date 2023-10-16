2 человека погибли на трассе в Актюбинской области

Еще один человек попал в больницу

Скриншот с видео: t.me/POLICE_of_KZ

2 человека скончались в результате ДТП в Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Смертельное ДТП на автодороге Самара – Шымкент в Актюбинской области произошло 16 октября. По данным полиции, столкнулись автомашины Toyota и Hyundai. Затем Hyundai по инерции столкнулся с грузовиком MAN.

Водитель и пассажир Hyundai, жители Мангистауской области, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Водитель грузовика с переломом ноги госпитализирован в больницу.