2 человека погибли на трассе в Актюбинской области

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Еще один человек попал в больницу

Скриншот с видео: t.me/POLICE_of_KZ

2 человека скончались в результате ДТП в Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Смертельное ДТП на автодороге Самара – Шымкент в Актюбинской области произошло 16 октября. По данным полиции, столкнулись автомашины Toyota и Hyundai. Затем Hyundai по инерции столкнулся с грузовиком MAN.

Водитель и пассажир Hyundai, жители Мангистауской области, от полученных травм скончались на месте происшествия. 

Водитель грузовика с переломом ноги госпитализирован в больницу.

#гибель #ДТП #Актюбинская область #травма

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