2 человека погибли на трассе в Актюбинской области
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Еще один человек попал в больницу
2 человека скончались в результате ДТП в Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
Смертельное ДТП на автодороге Самара – Шымкент в Актюбинской области произошло 16 октября. По данным полиции, столкнулись автомашины Toyota и Hyundai. Затем Hyundai по инерции столкнулся с грузовиком MAN.
Водитель и пассажир Hyundai, жители Мангистауской области, от полученных травм скончались на месте происшествия.
Водитель грузовика с переломом ноги госпитализирован в больницу.