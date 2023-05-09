Двое туристов едва не погибли в  ущельях гор Заилийского Алатау

Происшествия
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Сотрудники РОСО МЧС спасли двух отдыхающих во время рейдов в ущельях гор Заилийского Алатау, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК. 

Фото: Kazpravda.kz

Инцидент произоешл 8 мая во время рейдов. Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС раздавали буклеты по правилам поведения у воды и вели разъяснительные беседы с отдыхающими. 

Первый случай произошел в Аксайском ущелье. В 17:27 к спасателям подъехал турист на мопеде с просьбой помочь другу, который  находился в эпилептическом припадке. 

Спасатель-медик Евгений Мустафин оперативно  оказал медицинскую  помощь и привел в чувство 38 -летнего мужчину. 

После чего его отвезли в город, где передали бригаде скорой медицинской помощи. Из-за бездорожья машина скорой помощи не могла проехать в горы.

Второй случай спасения произошел во время рейда в ущелье реки Малой Алматинки. В 18:30 к спасателям обратился очевидец травмы ноги туристки, находящейся неподалеку.

Сотрудники МЧС оказали первую медицинскую помощь. Затем при помощи альпинистских веревок транспортировали женщину со скалы "Лесничество" к подножию горы, где передали родственникам. 

#МЧС РК #горы Заилийского Алатау #турист

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