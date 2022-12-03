Двое пожилых и 3-летний ребенок замерзли насмерть в области Абай

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Чудовищная трагедия произошла в области Абай. Пожилая пара с внуком насмерть замёрзли на улице, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на telegram-канал ABAI NEWS.

Трагедия произошла на днях в селе Теристанбалы Жарминского района. Молодая семья оставила у родителей 3-летнего ребёнка.

Позже пенсионеры отправятся в гости и возьмут с собой внука.

В морозный вечер пожилая женщина встала изо стола и вышла на улицу. Вслед за ней вышел её муж с малышом.

Неизвестно по какой причине они отправились в дорогу в лютый мороз.

Однако по пути все трое замерзли. Вначале женщина, а затем мужчина и 3-летний ребёнок.

В районном отделе полиции Жарминского района данный факт подтвердили. Позавчера прошли похороны семьи.