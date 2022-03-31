Двое взрослых мужчин пострадали в Алматы во время урагана во вторник: один – при обрушении ветки дерева, другой – при падении части облицовки здания.

Пострадавшие осмотрены медиками и отпущены домой – их здоровью ничто не угрожает. Тем временем последствия стихийной непогоды коммунальные службы и службы гражданской защиты устраняли всю ночь.

Порывистый ветер налетел на Алматы примерно в 16 часов, он принес интенсивные осадки – дождь, переходящий в снег. В результате резкой смены погоды нанесен ущерб городскому хозяйству и собственности горожан. Только по официальным каналам поступило 43 сообщения о происшествиях, в их числе – срывы кровли зданий и локальное затопление дворов частных жилых домов. Зарегистрировано 25 случаев падения деревьев на автомобили и один вызов на обрыв троллейбусной линии.

Устраняться повреждения кровли частных и многоэтажных домов, а также административных зданий будут силами собственников, к ликвидации подтоплений привлекались специальные подразделения. Всего в ночных работах были задействованы около 200 сотрудников подрядных организаций акима­тов, ДЧС, службы спасения и поч­ти 70 единиц техники.

Март в Алматы вообще выдался неспокойный – с большим количеством дождей и резкими перепадами температуры. Такая нестабильность прежде всего сказывается на ситуации в предгорьях. В течение месяца городской департамент по чрезвычайным ситуациям нес­колько раз объявлял штормовое предупреждение в связи с лавинной опасностью, вызванной интенсивными осадками и таянием снега.

10 марта стало известно о гибели в районе горнолыжного курорта «Шымбулак», на лавино­сборе «Школьник», 46-летнего мужчины. Катаясь на склоне, лыжник вышел за ограждение трассы, подрезал заснеженный склон и тем самым спровоцировал сход лавины. Спасти пострадавшего не удалось, его тело было извлечено из-под толщи снега спасателями.

Из 165 лавиносборов в Алматинском регионе 18 представляли этой весной повышенную ­угрозу. Учитывая такую опас­ность, службы гражданской защиты несколько раз закрывали особо опасные участки предгорной территории. Ограничивался доступ на спуски горнолыжного стадиона, а в последние мартовские выходные были выставлены блокпосты на подъездах к высокогорному катку «Медеу» и по дороге Шымбулак – Туюк су.

Только в районах предварительно закрытых автодорог зарегистрировано более 100 самопроизвольно сошедших снежных лавин объемом свыше 320 тыс. кубических метров. После значительных осадков в бассейне реки Котырбулак произошел самопроизвольный сход лавины, снежная масса достигла канатной дороги горнолыжного курорта «Пионер».

В последние дни марта в мик­рорайоне «Кок-Тобе» Медеуского района, на территории этнокафе «Жайлау» зафиксирована массивная оплывина – сход переувлажненного грунта – объемом около 500 куб. м. Жертв и разрушений нет. Специалистам пришлось заниматься расчисткой грязевой массы, для чего потребовалось три единицы техники. В этом месяце подрывниками произведено 16 профилактических спусков снега в горах общим объемом почти 83 тыс. куб. м.