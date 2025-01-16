Двоих астанчан осудили за организацию незаконной миграции

В результате преступной деятельности они получали доход от 80 тыс. до 1 млн тенге от каждого иностранца

Фото: прокуратура Астаны

Двое жителей Астаны разработали схему, в рамках которой организовали незаконное получение вида на жительство и гражданства Казахстана 49 иностранцами из Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и РФ, сообщает Kazpravda.kz

По данным столичной прокуратуры, один из них изготавливал фальшивые свидетельства о браке, медицинские справки и другие документы, другой - находил клиентов и обеспечивал их контактами с первым.

В результате преступной деятельности они получали доход от 80 тыс. до 1 млн тенге от каждого иностранца.

Гособвинителем предоставлены суду доказательства о виновности подсудимых.

«Приговором суда им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев и 2 лет лишения свободы соответственно. В доход государства конфискованы незаконно полученные 107 тыс. долларов США, 2,5 млн тенге и 200 тыс. рублей», – констатировали в надзорном органе.

Приговор вступил в законную силу.