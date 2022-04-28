Фото: ДЧС
Происшествия
Двоих мужчин засыпало грунтом в Павлодаре
Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

В Павлодаре двоих мужчин засыпало грунтом во время проведения земляных работ. Они провели под землей 6-7 минут, но благодаря усилиям очевидцев и спасателей остались живы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщили в департаменте по ЧС, вызов на пульт «112» поступил сегодня в 14 часов 6 минут. Сразу же по адресу Кисловодская, 77 выехали 7 спасателей и бригада центра медицины катастроф.

Оказалось, что несчастный случай произошел при прокладке водопровода в частном секторе – хозяина дома, к которому вели коммуникации, и его знакомого засыпало землей в траншее глубиной примерно в 3 метра. Совместно с местными жителями спасатели извлекли пострадавших 1970 и 1976 годов рождения. Причем откапывать соседей очевидцы начали еще до приезда специалистов.

Мужчинам оказали первую доврачебную помощь работники центра медицины катастроф и передали врачам «скорой помощи». А вот в управлении здравоохранения сообщили, что из-за асфиксии пострадавший 1976 года рождения находится в реанимации. Врачи уже провели необходимые исследования, оказалось, что  переломов у него нет, но его состояние оценивают как тяжелое. Второй мужчина после осмотра направлен на амбулаторное наблюдение по месту жительства. Не уточняется, пострадал владелец дома или его помощник.

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