Двоих полицейских осудили за пытки во время допроса в Караганде

Они получили три года тюрьмы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Управление досудебного расследования прокуратуры Карагандинской области расследовало уголовное дело о пытках, примененных сотрудниками полиции к свидетелю, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Выяснилось, что двое сотрудников полиции нанесли телесные повреждения свидетелю, вызванному для допроса по делу о причинении средней тяжести вреда здоровью, с целью получить признательные показания.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области признал старших оперативников отдела криминальной полиции виновными по статье 146 часть 2 пункт 1 УК РК и приговорил их к 3 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Решением суда оба лишены звания «капитан полиции». Им назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.

Судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда оставила приговор без изменений, а апелляционные жалобы без удовлетворения.