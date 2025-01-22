Двойное ДТП произошло на трассе в Павлодарской области
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Есть пострадавший
Утром 22 января на автодороге «Омск - Майкапчагай», вблизи села Байконыс, произошло двойное ДТП, передает корреспондент Kazpravda.kz
Машины двигались в попутном направлении. Водитель Audi-100, не справившись с управлением, столкнулся с KAMAZ. После, продолжив движение, «легковушка» совершила столкновение с «Газелью».
«В результате ДТП за медицинской помощью обратилась пассажир Audi. Автомашина водворена на специальную стоянку. Проводится проверка», – сообщили в областном департаменте полиции.