Двойное ДТП произошло на трассе в Павлодарской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Утром 22 января на автодороге «Омск - Майкапчагай», вблизи села Байконыс, произошло двойное ДТП, передает корреспондент Kazpravda.kz

Машины двигались в попутном направлении. Водитель Audi-100, не справившись с управлением, столкнулся с KAMAZ. После, продолжив движение, «легковушка» совершила столкновение с «Газелью».