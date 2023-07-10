Двух казахстанских боксеров дисквалифицировали на 3 года

Спорт, Бокс
591
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Саматали Тольтаев и Абзал Серик попались на допинге.

Коллаж: Kazpravda.kz

Стало известно о наказании для двух казахстанских боксеров, попавшихся на допинге. Их фамилии значатся в списке дисквалифицированных на сайте Казахского национального антидопингового комитета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Речь идет о Саматали Тольтаеве и Абзале Серике.

Отмечается, что у Тольтаева нашли в организме запрещенный препарат оралтуринабол, у Серика - метастерон.

Оба отстранены на 3 года. Тольтаев с 31 марта 2023 года - до 31 марта 2026-го, Серик с 7 апреля 2023 года - до 7 апреля 2026-го.

Тольтаев - бронзовый призер чемпионата Азии - 2022. Выступает в весовой категории до 60 килограммов. В апреле он был исключен из состава сборной и не поехал на чемпионат мира - 2023, который проводился в Ташкенте.

Серик - чемпион Азии 2019 года среди юниоров, финалист молодежного чемпионата Азии-2023 в весе до 67 килограммов.

#бокс #допинг #дисквалификация

Популярное

Все
В Восточном Казахстане для борьбы с загораниями в горной местности привлекли вертолеты с водосливными устройствами
В Кызылорде пресечена деятельность двух финансовых пирамид с многомиллионным ущербом гражданам
Вприкуску со Staphylococcus и Salmonella
От такого тепла мороз по коже
Где напиться чистой водицы?
Меняться к лучшему
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Рэкет по-соседски
Поставила «под ружье» саранча
Закон Республики Казахстан
Капшагай и море позитива
Бился как лев
Закон Республики Казахстан
В области Улытау с июля подорожали коммунальные услуги
Закон Республики Казахстан
Экологический туристический маршрут обновили при поддержке программы развития Организации объединенных наций (ПРООН)
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
С 1 июля в Казахстане начала действовать новая модель электроэнергетики
Новые госуслуги включили в компетенцию Мининдустрии
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у шести жителей Туркестанской области
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Кокшетауские ребята гостили в аулах Зерендинского района, где знакомились с сельским бытом, попробовали доить коров, готовить национальные блюда
IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования
Закончился ремонт на МАЭК
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Алихан Смаилов посетил завод "KPI Inc." в Атырау
Общественник Захира Бегалиева ведет бесплатные онлайн-курсы для людей с инвалидностью и помогает им получить первые трудовые навыки
Минсельхоз дал прогноз развития саранчовых по Казахстану на 2023 год
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн

Читайте также

Елена Рыбакина разгромно победила третий матч на Уимблдоне-…
Казахстанка стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и …
Актюбинский подросток стал чемпионом мира по ММА
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в третий круг Уи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]