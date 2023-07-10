Двух казахстанских боксеров дисквалифицировали на 3 года

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Стало известно о наказании для двух казахстанских боксеров, попавшихся на допинге. Их фамилии значатся в списке дисквалифицированных на сайте Казахского национального антидопингового комитета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Речь идет о Саматали Тольтаеве и Абзале Серике.

Отмечается, что у Тольтаева нашли в организме запрещенный препарат оралтуринабол, у Серика - метастерон.

Оба отстранены на 3 года. Тольтаев с 31 марта 2023 года - до 31 марта 2026-го, Серик с 7 апреля 2023 года - до 7 апреля 2026-го.

Тольтаев - бронзовый призер чемпионата Азии - 2022. Выступает в весовой категории до 60 килограммов. В апреле он был исключен из состава сборной и не поехал на чемпионат мира - 2023, который проводился в Ташкенте.

Серик - чемпион Азии 2019 года среди юниоров, финалист молодежного чемпионата Азии-2023 в весе до 67 килограммов.