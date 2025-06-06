Двух подростков унесло от берега на Бухтарминском водохранилище

Происшествия
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В районе Алтай помощь спасателей потребовалась мальчикам, которые на Бухтарминском водохранилище катались на сапборте, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

По данным пресс-службы областного департамента по чрезвычайным ситуациям, двое несовершеннолетних детей во время катания на сапборте, или доске, на которой плавают стоя с помощью длинного весла, оказались отнесены волнами далеко от берега. Ситуация осложнялась тем, что температура воды на водохранилище еще низкая, а на мальчиках не было надувных жилетов.

«Спасатели прибыли на помощь и благополучно доставили подростков на берег, передали родителям», - рассказали в департаменте.

Кроме того, с отдыхающими провели инструктаж по соблюдению мер безопасности на водоемах. Как напомнили в ДЧС, при выходе на воду на плавательных средствах наличие спасательных жилетов является обязательным.

 

#спасатели #подростки #водохранилище #Бухтарма

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