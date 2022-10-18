Двух россиян избили в хостеле в Астане

В городе Астане двух россиян избили и ограбили в хостеле. Конфликт произошел между постояльцами в результате распития алкоголя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

По информации Департамента полиции Астаны, после совместного времяпрепровождения между жильцами, среди которых – двое граждан России, произошла драка. Мигрантов избили, отобрав сотовый телефон и деньги.

Двоих подозреваемых задержали, они находятся в изоляторе временного содержания.

Проводится досудебное расследование, вещественные доказательства изъяты.