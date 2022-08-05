Двух сотрудников транспортной инспекции в СКО осудили на 6 лет за взятку в 100 тысяч тенге

На шесть лет лишения свободы осуждены двое главных специалистов отдела инспекции транспортного контроля Северо-Казахстанской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Они получили от предпринимателя взятку в 100 тысяч тенге за беспрепятственное передвижение грузовиков и общее покровительство, – пояснил на встрече с журналистами первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области Нурлан Жахин.

Увы, это далеко не единственный случай, когда на скамье подсудимых оказываются сотрудники Северо-Казахстанской инспекции транспортного контроля.

Так, осенью 2020 года главный специалист инспекции за взятку от гражданина России за беспрепятственную перевозку буровой установки был осужден на три года лишения свободы.

В марте 2021 года на скамью подсудимых за аналогичное преступление сел еще один руководящий сотрудник инспекции, он получил пять лет лишения свободы.

По мнению борцов с коррупцией, сотрудники инспекции без стеснения берут взятки, потому что они не используют на передвижных постах видеожетоны или другие мобильные приборы наблюдения, которые фиксировали бы их действия.

«Данные факты, – утверждает Нурлан Жахин, – стали возможны по причине полного отсутствия контроля со стороны непосредственных руководителей инспекции транспортного контроля по Северо-Казахстанской области, а также дежурных ситуационных центров, которые осуществляют мониторинг в режиме реального времени посредством телевизионной системы видеонаблюдения, видеожетонов и информационных систем. Это и позволило сотрудникам инспекции игнорировать требования законодательства».

За отсутствие ведомственного контроля Антикоррупционная служба представила к дисциплинарной ответственности (выговору) руководителя инспекции Руслана Сейталина.