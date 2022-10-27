Пенсионерка из-за документов едва не сгорела в Риддере

В городе Риддере полицейские и местные жители вытащили из горящего дома двух женщин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Драма разыгралась 25 октября в частном секторе горняцкого города. Как рассказали в областном Департаменте по чрезвычайным ситуациям, пожар заметили полицейские Азат Баймухаметов и Азат Жангазин во время патрулирования своего района. Они немедленно позвонили по экстренному номеру. В это время местный житель Бейбіт Кадылбеков вместе с другом разбили окно и забрались внутрь дома, чтобы найти людей.

«Всё было окутано густым дымом, невозможно было дышать, – передали детали в департаменте. – Но парни увидели женщину и вытащили ее на воздух».

Жительница Риддера 44 лет рассказала, что в доме еще остались ее старшая родственница и собака. Старший лейтенант Азат Баймухаметов и Бейбіт Кадылбеков разбили второе окно и вновь шагнули в объятое пламенем строение.

Мужчины, защищая рот и нос от удушливой пелены, стали звать пенсионерку. Азат включил фонарик в надежде, что та сориентируется на голос и свет. Оказалось, хозяйка дома в это время пробовала найти документы, хотя счет шел буквально на секунды. Парни подхватили ее, взяли на руки домашнего питомца и помогли им через окно выбраться на улицу.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Горело всё, что могло гореть, – кровля, потолочные перекрытия, стены, двери, мебель. По предварительной версии, причиной загорания стало неосторожное обращение с огнем.

«Спасибо неравнодушным людям, – заключили в департаменте. – Благодаря их мужеству все обитатели дома остались живы».