Дженнифер Лопес выступит с дополнительным концертом в Алматы

Звезды
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Дана Аменова
корреспондент

10 августа американская поп-дива во второй раз порадует казахстанскую публику

Фото: instagram.com/jlo/

Продюсер компании «Астана концерт» Малик Хасенов объявил о дате грандиозного музыкального шоу Дженифер Лопес в казахстанском мегаполисе в рамках мирового тура Up All night, сообщает Kazpravda.kz. Музыкальный вечер состоится на Центральном стадионе Алматы. 

«В данный момент практически на финальной стадии переговоры с Дженнифер Лопес о проведении второго дополнительного концерта», – рассказал он ведущей Динаре Сатжан в эфире Qogam News.

Информации о старте продаж и стоимости билетов билетов пока нет.

«Билеты, приобретенные на концерты Дженнифер Лопез в Астане и Алматы, являются полностью невозвратными. Организация второго концерта в Казахстане стала возможной благодаря этому условию, утвержденному менеджментом международного тура JLo», – говорится в публикации в соцсетях.

Напомним,  американская певица и актриса Дженнифер Лопес анонсировала свой летний тур JLoLiveIn2025, который начнется 1 июля в турецкой Анталии и закончится 3 августа в Ереване. В графике концертов значится Казахстан.

Продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов на заседании Правительства ранее рассказал, что концерт всемирно известной певицы будет организован полностью на коммерческой основе. Ее приезд станет знаковым моментом, открывающим Астану на гастрольной карте звезд класса «А».

ФК «Астана» высказался о концерте Дженнифер Лопес в столице. Также продюсер Баян Алагузова в соцсетях отреагировала на новость о приезде мировой звезды в Казахстан. 

#Алматы #концерт #выступление #Дженнифер Лопес

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