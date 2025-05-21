ЕАЭС продлил сроки регистрации лекарств по нацправилам

Здравоохранение,Экономика
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Фармацевтические компании в странах ЕАЭС, включая Казахстан, смогут продолжать регистрировать новые препараты по своим привычным правилам – без перехода на единые требования ЕАЭС – еще в течение почти трех лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить возможность регистрации лекарственных средств по национальному законодательству до 31 декабря 2027 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Решение также распространяется на изменения в уже зарегистрированных лекарствах: их можно будет вносить по прежнему порядку.

Как пояснили в Минздраве, это необходимо для того, чтобы избежать дефицита лекарств, перебоев в поставках и других рисков для системы здравоохранения. Продление сроков позволит обеспечить устойчивое снабжение населения всеми необходимыми препаратами.

Изменения внесены в Решение Совета ЕЭК от 10 июня 2022 года №96. Решение вступает в силу 24 мая и распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

#ЕАЭС #регистрация #лекарства

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