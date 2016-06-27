ЕБРР предоставит кредит до 1,7 млрд тенге на модернизацию аэропорта в Кызылорде

Экономика
Айнур Курамысова
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прокредитует модернизацию аэропорта в Кызылорде на сумму 1,7 млрд тенге, передает Kazpravda.kz.

"Мы сегодня подписываем предварительное соглашение о финансировании строительства нового пассажирского терминала аэропорта Кызылорда. Правительство и и акимат Кызылординской области планируют со-финансировать данный проект. Через воздушные пространства города проходит очень много авиалиний, взлётно-посадочная полоса может принимать все виды воздушных судов. Строительство современного пассажирского терминала позволит увеличить авиарейсы и будет способствовать развитию туризма в нашем регионе. Европейский банк реконструкции и развития является важным стратегическим партнером",- отметил Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев на церемонии подписания документа. 

Кушербаев также сообщил о наличии десяти совместных проектов с ЕБРР, по четырем из которых подписаны кредитные соглашения общей стоимостью 103 млн долларов. 

"В первую очередь, это проекты касательно тепло, электро и водоснабжения, развития общественного транспорта. На стали. Завешен я находятся два проекта. Это строительство завода по переработке твердых бытовых отходов и проект по энергоосвещению. В следующем году мы начинаем реконструкцию и расширение теплоэлектроцентралей в Кызылорде и строительство газоэлектростанции в поселке Айтеке би",- уточнил аким. 

Кроме этого, подписано соглашение, в рамках которого ЕБРР рассмотрит предоставление кредита до 10 млн евро на модернизацию централизованного теплоснабжения в Уральске.

ЕБРР является ведущим инвестором в Казахстане. После подписания Рамочного соглашения о расширенном партнерстве с Правительством Казахстана, банк увеличил кредитование до 700 миллионов евро в год. К этому времени инвестировано более 6,7 млрд евро в более чем 215 проектов.

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