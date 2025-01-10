Единственный в Центральной Азии комплекс «Гамма-нож» используют в РК

В Национальном центре нейрохирургии установлен единственный в Центральной Азии комплекс «Гамма-нож» для радиохирургического лечения заболеваний центральной нервной системы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что с момента открытия уже проведено около 400 операций.

В кардиохирургическом центре Астаны осуществляется имплантация искусственного левого желудочка сердца для механической поддержки кровообращения (LVAD).

Открыт центр ядерной медицины в Семее, где впервые в Казахстане внедрена радионуклидная терапия. Внедрено инновационное 3-Д протезирование при костной онкопатологии.

Кроме того, внедрены миниинвазивное и ревизионное эндопротезирование, эндопротезирование суставов кисти, онкопротезы тазобедренного и коленного суставов. К настоящему времени в ННЦТО апробированы и внедрены более 40 моделей эндопротезов тазобедренного сустава лучших мировых производителей.

Отмечается, что в настоящее время проводится модернизация онкологической службы.

Для ускорения обследования и лечения при подозрении на онкологические и гематологические болезни внедрен «Зелёный коридор». Выполняется около 30 тыс. онкологических операций в комбинации с химиолучевой терапией с использованием видеоэндоскопического оборудования.

Ежегодно более 12 тыс. пациентов получают лучевую терапию (томотерапия, стереотаксис, IMRT, IGRT). Медреабилитацию населению оказывают 838 медицинских организаций (в том числе государственных – 482, частных – 316, ведомственных – 40) (12 434 реабилитационных коек).

Медицинская реабилитация взрослому населению в стране проводится по 7 профилям: кардиология, кардиохирургия, невропатология, нейрохирургия, травматология, ортопедия. С 2024 года внедрили реабилитацию пациентов с злокачественными новообразованиями.