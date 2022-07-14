Фото: Kazpravda.kz
Общество , Образование
Единую школьную форму ввели в Нур-Султане

В Управлении образования Нур-Султана сообщили о введении единой формы для школьников столицы, передает Kazpravda.kz.

"В целях соблюдения принципов государственной политики в области образования во всех организациях образования города Нур-Султан введен переход учащихся на единую школьную форму темно-синего цвета. Школьную форму родители выбирают на свое усмотрение. Главное – приобретаемая форма должна соответствовать написанным ниже требованиям", – говорится в сообщении.

Требования к школьной форме в Нур-Султане: 

1. Цвет школьной формы – темно-синий.

2. Фасон школьной формы выдерживается в классическом стиле.

3. Школьная форма для мальчиков включает:

пиджак, жилет, брюки, белую парадную рубашку, повседневную белую рубашку, (в холодное время: трикотажный жилет, белую водолазку). Брюки для мальчиков свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног. Рекомендуемый минимум: рубашка, жилет и брюки.

4. Школьная форма для девочек включает:

пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую белую блузу, сарафан (в холодное время: трикотажный жилет, белую водолазку). Брюки для девочек свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног, длина юбки офисная, не выше 5 см. от колена.

5. Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается.

6. На школьной форме размещаются отличительные знаки (эмблема, нашивка и др.) организаций среднего образования. Они размещаются в верхней части одежды или аксессуара (пиджак, жилетка). Эскиз эмблемы можно будет получить в школе или скачать на сайте школы.

7. Требования к школьной форме исключают ношение одежды и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.

8. В качестве тканей школьной формы используются полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющими высокую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами, рекомендуется 75-85% натуральных тканей (хлопок, шерсть и другие) и 15-25% синтетических примесей, чтобы вещи не сильно мялись.

"Вместе с тем в августе месяце текущего года будет запущен проект фонда "Всеобуч", – добавили в управлении. 

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