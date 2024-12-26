Единую систему учета игорного бизнеса создадут в Казахстане

Постановление правительства от 20 декабря 2024 года «О создании товарищества с ограниченной ответственностью «Оператор единой системы учета» подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

«Создать товарищество с ограниченной ответственностью «Оператор единой системы учета» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале. Основной деятельностью Оператора будет обеспечение работы единой системы учета в соответствии с законом «Об игорном бизнесе». Уставной капитал товарищества будет формироваться за счет государственного имущества, находящегося на балансе Минтуризма», – говорится в документе.

Напомним, что в этом году в составе Минтурзима и спорта появился Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи.