Единые энергосистемы Казахстана и России будут работать параллельно

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, целью Соглашения является необходимость формализовать взаимоотношения сторон, возникающие в процессе параллельной работы энергетических систем, а также определить основные условия их взаимодействия.

Согласно Соглашению энергетическая система России поддерживает частоту и напряжение в допустимых пределах в единой энергетической системе (ЕЭС) Казахстана, компенсируя почасовые отклонения между производством и потреблением в ЕЭС Казахстана.

В рамках Соглашения стороны принимают необходимые меры, обеспечивающие параллельную работу ЕЭС Казахстана и России, в том числе ежегодное согласование объемов электроэнергии, планируемой к передаче из РФ в ЕЭС Казахстана, определение стоимости покупки и продажи электрической энергии как в пределах, так и сверх допустимого отклонения фактического межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии от планового по договорам, заключенным между АО «KEGOC» (Республика Казахстан) и ПАО «Интер РАО ЕЭС» (Российская Федерация).

В документе прописано осуществление покупки электрической энергии, передаваемой из России в Казахстан для покрытия планового объема потребления электрической энергии, не покрываемого энергопроизводящими организациями Республики Казахстан, на коммерческой основе.

Соглашением также предусмотрено, что до согласования и утверждения уполномоченными органами Сторон методики определения технологически обоснованных средних часовых величин отклонений сальдо перетоков мощности на межгосударственных сечениях от плановых, допустимая среднечасовая величина отклонений фактического межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии от планового устанавливается равной 150 МВт.

«Ратификация Соглашения позволит обеспечить параллельную работу ЕЭС Казахстана и Российской Федерации, расширить дальнейшее взаимовыгодное сотрудничества в области электроэнергетики, а также снизить дефицит регулирующих мощностей ЕЭС Казахстана», - говорится в заключении.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что в результате длительных переговоров с Россией была достигнута договоренность о неприменении увеличения стоимости отклонений внутри допустимого диапазона и, предусмотрены актуализированные условия, на которых осуществляется покупка-продажа электроэнергии с целью компенсации отклонений между АО KEGOC и ПАО «Интер РАО».