Единые требования к зарубежным вузам примут до конца года в Казахстане

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Так, по информации вице-премьера, работа с зарубежными вузами будет ориентирована на подготовку инженерно-технических кадров. Для этого до конца года Министерство науки и высшего образования намерено принять единые требования к их работе в части трансфера образовательных программ, технологий обучения и оценки уровня знаний, компетенций и навыков, обучающихся в них студентов.