Единые требования к зарубежным вузам примут до конца года в Казахстане

На заседании правительства изучен вопрос по обеспечению экономики страны квалифицированными специалистами. С докладом выступила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, передает Kazpravda.kz
Так, по информации вице-премьера, работа с зарубежными вузами будет ориентирована на подготовку инженерно-технических кадров. Для этого до конца года Министерство науки и высшего образования намерено принять единые требования к их работе в части трансфера образовательных программ, технологий обучения и оценки уровня знаний, компетенций и навыков, обучающихся в них студентов.
«Также планируется пересмотреть работу отечественных вузов. Для повышения их конкурентоспособности до 1 апреля 2025 года будет организована независимая оценка качества образования. В качестве основных критериев будут применяться показатели стран ОЭСР. По итогам анализа вузы распределят на высшую, среднюю и целевую лиги», - сказала заместитель премьер-министра.