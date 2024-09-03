Единые требования к зарубежным вузам примут до конца года в Казахстане

Правительство , Образование
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Венера Баталова
корреспондент

На заседании правительства изучен вопрос по обеспечению экономики страны квалифицированными специалистами. С докладом выступила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, по информации вице-премьера, работа с зарубежными вузами будет ориентирована на подготовку инженерно-технических кадров. Для этого до конца года Министерство науки и высшего образования намерено принять единые требования к их работе в части трансфера образовательных программ, технологий обучения и оценки уровня знаний, компетенций и навыков, обучающихся в них студентов. 

«Также планируется пересмотреть работу отечественных вузов. Для повышения их конкурентоспособности до 1 апреля 2025 года будет организована независимая оценка качества образования. В качестве основных критериев будут применяться показатели стран ОЭСР. По итогам анализа вузы распределят на высшую, среднюю и целевую лиги», - сказала заместитель премьер-министра.

#Правительство #кадры #специалисты

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