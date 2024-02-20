Единый контакт-центр по вопросам экспортного контроля заработал в Казахстане

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Отмечается, что уже сегодня операторы консультируют граждан по запросам экспортного контроля.

– Контакт-центр 1465 работает с 09.00 до 18.30 по будням, без перерыва на обед. Номер доступен бесплатно как для городских, так и для мобильных телефонов. Позвонив на 1465, можно проконсультироваться по вопросам получения лицензии на экспорт товара, а также заключений об идентификации специфических товаров, озвучить свои предложения или жалобы, – рассказали в министерстве.

Принцип работы контакт-центра базируется на трех линиях поддержки – от оператора до отраслевого эксперта.

Ожидается, что спектр консультаций расширится и охватит вопросы недропользования. Это позволит гражданам более полно ознакомиться с правилами и процедурами, связанными с использованием природных ресурсов, считают в госоргане.

Кроме того, в планах - включение консультаций по вопросам строительства и ЖКХ.

Звонки принимаются со всех операторов мобильной связи бесплатно, добавили в ведомстве.