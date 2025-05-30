Единый ваучер на кружки и секции для детей начнут выдавать в Казахстане

Образование,Цифровизация,Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Система направлена на объединение государственных и частных спортивных секций, творческих кружков и курсов допобразования в единой цифровой платформе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пилотный проект по выдаче единого ваучера на спорт, творчество и дополнительное образование запускается в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

По информации ведомства, ежегодно государство финансирует посещение детьми творческих кружков, спортивных секций и программ дополнительного образования. Однако, в ходе проверок были выявлены серьёзные нарушения: массовые приписки детей ради искусственного увеличения посещаемости, занятия в 164 секциях для детей проводились в неприспособленных помещениях — квартирах, подвальных и жилых помещениях без соблюдения санитарных норм, в 6 регионах было зафиксировано 20 случаев обучения детей лицами, ранее привлеченными к уголовной ответственности, свыше 8 тысяч детей числились в системе, но фактически не посещали занятия и другие. Данные факты указывают на мошенничество, приписки и возможные хищения бюджетных средств.

Чтобы пресечь подобные злоупотребления и гарантировать детям безопасные, качественные условия, с 1 июня стартует пилотный проект по внедрению единого ваучера. Он охватит Астану, Шымкент, Караганду, Кызылорду, Атырау и Актобе.

Главный принцип — ваучер закрепляется за ребёнком, а не за организацией. Это даёт возможность свободно переходить между спортом, творчеством и образовательными программами без потери финансирования и повторной очереди. При реализации проекта по созданию платформы единого ваучера будут учтены особенности каждого региона, а также различия в характере творческого, спортивного и образовательного заказа.

Механизм единого ваучера предусматривает два формата:

  • Целевой ваучер — для занятий в государственных учреждениях, без постановки в очередь.
  • Универсальный ваучер — позволяет в цифровом формате выбрать частную или негосударственную организации; очередь формируется по возрасту и социальному статусу семьи, что обеспечивает справедливое распределение.

В соответствии с новыми правилами, от кружков и секций требуется безопасная инфраструктура, соблюдение санитарных и противопожарных норм, утверждённые образовательные программы и квалифицированный персонал, чтобы каждый ребёнок мог безопасно и качественно развиваться, а бюджетные средства использовались строго по назначению. Посещаемость будет фиксироваться ежедневно в цифровом формате, а единая платформа обеспечит прозрачность расходования средств, автоматизацию процессов, а также минимизацию коррупционных рисков и мошеннических схем.

Проект реализуется совместно Минкультуры (творчество), Минтуризма (спорт), Минцифры (техническое сопровождение) и Минпросвещения (допобразование).

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