Единый закупщик электроэнергии заработает в Казахстане

Модель централизованной покупки и продажи электрической энергии начнет действовать в Казахстане с 1 июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

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Модель централизованной покупки и продажи электрической энергии будет действовать посредством Единого закупщика электроэнергии, что позволит:

- исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии;

- минимизировать отклонения перетоков электрической энергии с энергосистемами соседних государств за счет отказа от формирования суточных графиков на основе технической возможности электрических станций и перехода к фактическим графикам потребителей;

- обеспечить балансирование высоких тарифов вновь вводимых энергоисточников и цен импортной электроэнергии во время дефицита с текущими тарифами действующих станций, а также в перспективе осуществить выравнивание тарифов на электроэнергию между регионами.

Единым закупщиком электроэнергии определено ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (ТОО «РФЦ по ВИЭ») – подведомственная организация Министерства энергетики РК.

«Ранее это товарищество покупало и продавало электрическую энергию, произведенную объектами по использованию возобновляемых источников энергии и поставленную в единую энергосистему Казахстана.

РФЦ по ВИЭ будет планово покупать электроэнергию от отечественных электростанций за сутки вперед через проведение торгов на электронной площадке централизованных торгов – АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» (АО «КОРЭМ»).

При недостаточности объемов электроэнергии от отечественных электростанций единый закупщик будет покупать электроэнергию из энергосистем соседних государств. Стоимость импортной электроэнергии будет распределяться равномерно на всех оптовых потребителей», – разъяснили в ведомстве.

Будет производиться полный выкуп электроэнергии:

- всех ТЭЦ страны;

- объектов возобновляемых источников энергии, имеющих соглашения с РФЦ по механизму поддержки ВИЭ;

- новых традиционных электростанций, введенных по тендерам и аукционам;

- энергомощностей, введенных по инвестиционным соглашениям с Минэнерго на модернизацию, реконструкцию и расширение.

Электростанции, не входящие в этот перечень, будут конкурировать за спрос путем предложения наименьшей стоимости, обратили внимание в министерстве.

Все необходимые подзаконные акты Минэнерго согласовало с заинтересованными госорганами и направило на регистрацию в Министерство юстиции Казахстана.

Глава МЭ Алмасадам Саткалиев отметил, что при выявлении каких-либо недочетов в работе нового механизма, министерство совместно с госорганами открыто для предложений и готово внести необходимые корректировки по рекомендации участников рынка.