Эдуард Ким завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
19
Национальную сборную Казахстана представляют 24 спортсмена, передает Kazpravda.kz
С 22 февраля в Париже проходит первый этап Кубка мира по артистическому (синхронному) плаванию.
В соревнованиях принимают участие 167 спортсменов из 22 стран. Национальную сборную Казахстана представляют 24 спортсмена.
По итогам первого дня соревнований Эдуард Ким завоевал серебряную медаль в программе «Соло технический (мужчины)».
Алдияр Рамазанов занял 7-е место в этой же дисциплине.