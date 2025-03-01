Эдуард Ким завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

Фото: НОК Казахстана

С 22 февраля в Париже проходит первый этап Кубка мира по артистическому (синхронному) плаванию.

В соревнованиях принимают участие 167 спортсменов из 22 стран. Национальную сборную Казахстана представляют 24 спортсмена.

По итогам первого дня соревнований Эдуард Ким завоевал серебряную медаль в программе «Соло технический (мужчины)».

Алдияр Рамазанов занял 7-е место в этой же дисциплине.