Свежий выпуск Ее тепла хватало всем 27 сентября 2022 г. 0:30 Казправдинцы Остановилось сердце нашего коллеги, журналиста, невероятно светлого, доброго, замечательного человека Светланы Абеновой. Для казправдинцев горькая весть стала полной неожиданностью. Светлана никогда не «грузила» других жалобами. Не наваливала на других негатив или свои проблемы. Наоборот, это к ней все тянулись с невзгодами в надежде на то, что выслушают, поддержат, помогут, выручат. Так и происходило. Казалось, в ее сердце столько тепла, что его хватит обогреть весь мир. В сложные безденежные 1990-е Светлана во время учебы на факультете журналистики в КазГУ в Алматы в буквальном смысле делилась последним хлебом с однокурсниками. Во время работы в Восточно-Казахстанском госуниверситете хлопотала за студентов, выбивая им комнаты в общежитии, стипендии, оплачиваемую практику. С легкой руки талантливого журналиста в университете стали издавать молодежную газету «Имидж ВКГУ», где парни и девушки могли наработать первый опыт, отточить перо, проявить себя в креативной тематике. Она всегда поддерживала новые идеи, интересные проблемные публикации. Как никто умела убедить человека поверить в себя, в свои силы. Сегодня с легкой руки Светланы Казбековны во многих отечественных и зарубежных масс-медиа работают яркие, смелые, одаренные корреспонденты. Светлана Абенова отдала журналистике почти 40 лет, в том числе больше 11 лет – «Казахстанской правде». Разбиралась в вопросах экономики, экологии, медицины, образования… Такие эрудированные корреспонденты – на вес золота. Она была награждена знаком «Золотое перо «Казправды», отмечена званием «Почетный журналист Казахстана». Имела многочисленные награды в профессиональных конкурсах. Замечательный журналист, хороший друг, она ушла слишком рано – на 63-м году жизни... Память о ней навсегда останется в наших сердцах.