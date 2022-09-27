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Ее тепла хватало всем
Казправдинцы

Остановилось сердце нашего коллеги, журналиста, невероятно светлого, доброго, замечательного человека Светланы Абеновой.

Для казправдинцев горькая весть стала полной неожиданностью. Светлана никогда не «грузила» других жалобами. Не наваливала на других негатив или свои проблемы. Нао­борот, это к ней все тянулись с невзгодами в надежде на то, что выслушают, поддержат, помогут, выручат. Так и происходило. Казалось, в ее сердце столько тепла, что его хватит обогреть весь мир.

В сложные безденежные 1990-е Светлана во время учебы на факультете журналистики в КазГУ в Алматы в буквальном смысле делилась последним хлебом с однокурсниками. Во время работы в Восточно-Казахстанском госуниверситете хлопотала за студентов, выбивая им комнаты в общежитии, стипендии, оплачиваемую практику.

С легкой руки талантливого журналиста в университете стали издавать молодежную газету «Имидж ВКГУ», где парни и девушки могли наработать первый опыт, отточить перо, проявить себя в креативной тематике. Она всегда поддерживала новые идеи, интерес­ные проблемные пуб­ликации. Как никто умела убедить человека поверить в себя, в свои силы.

Сегодня с легкой руки Светланы Казбековны во многих отечественных и зарубежных масс-медиа работают яркие, смелые, одаренные корреспонденты.

Светлана Абенова отдала журналис­тике почти 40 лет, в том числе больше 11 лет – «Казахстанской правде». Разбиралась в воп­росах экономики, экологии, медицины, образования… Такие эрудированные корреспонденты – на вес золота. Она была награждена знаком «Золотое перо «Казправды», отмечена званием «Почетный журналист Казахстана». Имела многочисленные награды в профессио­нальных конкурсах. Замечательный журналист, хороший друг, она ушла слишком рано – на 63-м году жизни... Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

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