ЕЭК установила тарифные квоты на сельхозпродукцию

Евразийская экономическая комиссия установила тарифные квоты на сельхозпродукцию и утвердила форму декларации на товары для экспресс-грузов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служба ЕЭК.
На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 августа рассмотрены вопросы в сфере торговли и таможенного сотрудничества.
В частности, Коллегия ЕЭК установила тарифные квоты на 2019 год на отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимых из третьих стран, утвердила форму декларации на товары для экспресс-грузов и порядок ее заполнения, приняла ряд других решений по углублению евразийской интеграции.
Установлены тарифные квоты на следующий год в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, ввозимых в ЕАЭС из третьих стран. Квоты устанавливаются в соответствии с Договором о ЕАЭС и необходимы для восполнения существующего в государствах Союза недостатка в мясном сырье и молочной сыворотке. В отношении товаров, ввозимых в рамках тарифных квот, в Едином таможенном тарифе (ЕТТ) ЕАЭС установлены пониженные ставки ввозных таможенных пошлин. Их применение позволит снизить расходы предпринимателей при насыщении внутреннего рынка государств-членов ЕАЭС мясосырьем, мясной продукцией и молочной сывороткой в 2019 году.
В 2019 году Республика Казахстан сможет ввезти в рамках тарифных квот 21 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота и 140 тыс. тонн мяса птицы. Объемы тарифных квот для Российской Федерации в 2019 году составят 570 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота, 430 тыс. тонн свинины, включая свиной тримминг, 364 тыс. тонн мяса птицы, 15 тыс. тонн молочной сыворотки.
Внесены изменения в Положение о добавлении лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары. Цель изменений – обеспечение применения единообразных подходов в правоприменительной практике таможенных органов, а также приведение Положения в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС.
Коллегия ЕЭК утвердила форму декларации на товары для экспресс-грузов, а также порядок ее заполнения. Решение создает в странах Союза единообразные и понятные правила декларирования экспресс-грузов и обеспечивает правовую основу для перехода на их полноценное электронное таможенное декларирование.
Сейчас декларирование этой категории товаров осуществляется исключительно в письменной форме, хотя именно для них в первую очередь необходима автоматизированная электронная обработка сведений. Это вызвано значительным ростом трансграничной электронной торговли и объема перемещения экспресс-грузов.
Перевод декларирования таких товаров в электронное поле позволит ускорить совершение таможенных операций, обеспечивая содействие торговле. При этом автоматическая обработка информации о них с использованием системы управления рисками позволит повысить эффективность таможенного контроля.
Кроме того, решением устанавливается единый порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов. Как отмечают разработчики решения, единые правила помогут исключить субъективный подход при оформлении экспресс-грузов, что минимизирует случаи вынужденных простоев и неисполнения сроков доставки конечному получателю.
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