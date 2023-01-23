Эффект пяти бюллетеней

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Газиз Абишев, политолог

Думаю, роспуск Мажилиса – ожи­даемый шаг: изменились полити­ческий режим, расклад сил и предвыборное законодательство. Эти выборы – завершающий шаг на пути перестройки политической системы. Состав Мажилиса, скорее всего, изменится не менее чем на треть, вполне возможно – наполовину или больше. По моему мнению, в Мажилисе будет 4–5 партий и еще 4–5 независимых кандидатов. Седьмой созыв Мажилиса, который уходит в отставку, – это самый короткий созыв за всю историю парламентаризма независимого Казахстана, он заседал 734 дня.

Итак, избранный Мажилис впервые за долгие годы будет работать без депутатов Ассамблеи народа Казахстана, в него будут избраны 98 депутатов: 69 – по партийным спискам, 29 – по одномандатным округам. В этих выборах будут принимать участие только 7 зарегис­трированных партий – «Amanat», НПК, «Ақжол», ОСДП, партия «Ауыл» и две новые – «Байтақ» и «Respublika». Еще в прошлом году порог прохождения был понижен с 7 до 5%. Таким образом, для того чтобы пройти в Мажилис по партийным спискам, необходимо будет набрать 5% голосов, партия, которая набирает 5% голосов, получает как минимум три депутатских мандата, вполне возможно – 4, но три – точно.

Что касается одномандатных округов, то схема такая: 29 кандидатов, которые идут по одномандатным округам, получат по три мандата в Алматы и Туркестанской области. Карагандинская, Жамбылская, Алматинская области и Шымкент получают по 2 мандата и город Астана – два мандата, все остальные регионы – по одному мажоритарному мандату. Здесь могут принимать участие как кандидаты от семи партий, так и кандидаты-самовыдвиженцы, если пройдут ценз оседлости, не сидят в местах заключения, если есть 25 лет и готовы внести взнос миллион тенге. Им не нужно собирать никаких подписей. Нужно понимать, что независимые беспартийные оппозицонно настроенные персоны в основном дислоцируются в крупных городах, где им придется конкурировать друг с другом, а проводить электоральную кампанию в других городах нет смысла – там их не знают. У независимых кандидатов на их стороне играет усталость людей от политических партий, которым народ уже не доверяет и больше доверяет независимым кандидатам, но против них будут играть электоральные технологии.

Избиратели, придя на участки, увидят 5 бюллетеней. Один – за политическую партию по партийным спискам в Мажилис, второй – за кандидата по одномандатному округу в Мажилис, третий – за политическую партию по партийным спискам в маслихат, четвертый – за одномандатного кандидата из мажоритарного округа в областной маслихат и пятый – за одномандатного кандидата в район или город. Итак, пять бюллетеней, одни выборы 19 марта 2023 года. Будем следить за этими выборами.

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