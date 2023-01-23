Эффект пяти бюллетеней
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Газиз Абишев, политолог
Думаю, роспуск Мажилиса – ожидаемый шаг: изменились политический режим, расклад сил и предвыборное законодательство. Эти выборы – завершающий шаг на пути перестройки политической системы. Состав Мажилиса, скорее всего, изменится не менее чем на треть, вполне возможно – наполовину или больше. По моему мнению, в Мажилисе будет 4–5 партий и еще 4–5 независимых кандидатов. Седьмой созыв Мажилиса, который уходит в отставку, – это самый короткий созыв за всю историю парламентаризма независимого Казахстана, он заседал 734 дня.