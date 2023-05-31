Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи

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Депутат Мажилиса Ермурат Бапи обратился к генеральному прокурору с требованием начать расследование в отношении ряда казахстанских бизнесменов, родственников представителей "старого Казахстана", замешанных в коррупционных схемах по приобретению активов. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации мажилисмена, в данное время замешанные в коррупции и незаконном приобретении активов лица в срочном порядке пытаются легализовать свои активы.

«Клептократы пытаются выведенные активы спрятать в разных уголках мира путем различных схем, поэтому мы не устаем доводить до вас информацию, которую мы сами выявили с помощью международного журналистского сообщества. Не дожидаясь принятия закона, необходимо оперативно приступить к делу. Мы не устаем направлять вам, как генпрокурору, депутатские запросы, говорить об оперативном преследовании следов хищений (перевод с казахского языка – прим. автора), - сказал Ермурат Бапи.

Мажилисмен в своем запросе озвучил новые сведения о незаконных активах влиятельных лиц.

«Данную нашумевшую тему клептократии я уже 25 лет поднимаю и буду неустанно об этом говорить и в стенах Парламента. Возможно вы знаете, но для общественности могу сообщить новые сведения. Вам известна компания «Tethys Petroleum Limited», которая продает казахстанский газ, если не знаете, загляните в регистр мировых компаний «ГазТрейд». Одна из главных владельцев Tethys Petroleum Limited – дочь Кайрата Шарипбаева. По открытым сведениям, Шарипбаев - супруг Дариги Назарбаевой. Эта фирма – государственный монополист. Кайрат Шарипбаев и «Tethys Petroleum Limited» продавали газ нацкомпании «КазТрансГаз». Сейчас журналисты выяснили, что за последние 8 лет эта фирма, через контролируемую Шапирбаевым компанию «APL Construction», вывела по некоторым сведениям более 20 млрд. Если в это общественное расследование вмешается Генпрокуратура страны и соответствующее Антикоррупционное агентство, можно будет быстрее определить размер и происхождение этих миллиардов. Эти миллиарды сегодня - это не просто источник богатства, это вопрос вмешательства в госуправление. На эти огромные средства действительно можно нанять 20 тысяч террористов. Вы должны хорошо знать, что миллиарды – резерв реваншизма», - заявил депутат.

Также он поинтересовался, намерена ли Генеральная прокуратура Казахстана возобновлять дела о расследовании источников незаконно приобретённых активов влиятельными казахстанскими политиками и их родственниками.

«Когда швейцарские власти установили, что на счету зятя всем известного Ахметжана Есимова - Галымжана Есенова находятся баснословные суммы, происхождение которых неизвестно, и после того, как владелец счета не смог доказать, что эти деньги принадлежат ему, швейцарские следователи обратились за помощью в Генпрокуратуру Казахстана, чтобы узнать, что известно о финдеятельности Есенова. И самое интересное, что ответила Генпрокуратура швейцарским следователям: Галымжан Есенов чист, в отношении него не возбуждались уголовные дела. На самом деле, приказом первого президента дело в отношении Есенова было прекращено. Президент страны поручил вам руководить компанией по возврату выведенных активов. Намерены ли возбудить снова данное прекращенное дело?» - спросил депутат, обращаясь к Генпрокурору.

Он также привел сведения, согласно которым Галымжан Есенов, как один из владельцев «Жусан банка», предпринимает попытку передать банк уроженцу Бангладеша - американскому гражданину Руно Вахиду.

«Как компетентное должностное лицо, что вы намерены предпринять против этой аферы? И третий вопрос – как вы оцениваете тот факт, что стратегически значимая компания «Транстелеком», из состава нацкомпании КТЖ была передана внуку экс-президента Назарбаева Нурали Алиеву? Национальная собственность, балансовая стоимость которой составляет 210 млрд тенге, а годовая выручка – 80-90 млрд тенге, реализована всего за 18 млрд тенге! «Транстелеком» выплатил Алиеву дивиденды в 2015 году 587 млн тенге, в 2016 году – 940 млн тенге. Дивиденды, выплаченные в 2022 году, составили 2,4 млрд тенге. Теперь какие есть способы взыскания незаконно уплаченных в огромном объеме денег?» - задался вопросами Ермурат Бапи.

Депутат также выразил недоумение тем фактом, что до сих пор уполномоченные органы не придали публичности факты совершенных за эти годы коррупционных преступлений.

«Уважаемый генпрокурор, не понимаю, что мешает вам открыто публиковать данные о таких коррупционных преступлениях и хищениях в стране?! Если бы такие факты открыто излагались устами генпрокурора, не повысилось ли бы доверие населения к политике страны по возврату активов?» - заключил мажилисмен.