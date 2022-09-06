Фото: egemen.kz
Кадровые назначения , Общество
Egemen Qazaqstan возглавил Дихан Қамзабекұлы

Генеральным директором ТОО "РГ "Egemen Qazaqstan" назначен Дихан Қамзабекұлы, передает Kazpravda.kz.

Коллективу газет "Egemen Qazaqstan" и "Казахстанская правда" нового руководителя представил министр информации и общественного развития Дархан Қыдырәлі.

Дихан Қамзабекұлы родился в 1966 году. Уроженец Южно-Казахстанской (ныне – Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный педагогический институт имени Абая.

В 1990-1996 годы был научным сотрудником Института литературы и искусства имени М. Ауэзова Национальной академии наук РК.

В 1996-2000 годы – заведующий кафедрой казахской литературы Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

В 2000-2001 годы трудился старшим научным сотрудником ЕНУ имени Л.Н. Гумилева.

В 2001-2004 годы занимал должность заведующего кафедрой языков и литературы Казахской национальной академии музыки.

В 2004-2005 годы – директор Гуманитарного института ЕНУ имени Гумилева.

С 2005 года был директором Института культуры и духовного развития «Алаш»; проректором по стратегическому развитию и послевузовскому образованию Евразийского национального университета имени Гумилева.

Напомним, прежний руководитель ТОО "РГ "Egemen Qazaqstan" 2 сентября текущего года был назначен министром информации и общественного развития Республики Казахстан.

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