Эхо трагедии

Отголоски январских событий доносятся сегодня в виде найденных полицейскими региона оружия и боеприпасов, похищенных во время массовых беспорядков.

Новая партия опасных предметов направлена на судебно-баллистическую экспертизу.

Сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции области при проведении оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц Тараза обнаружили схрон оружия. Преступниками все было тщательно спрятано за автомобильным гаражом. Из тайника изъяты пистолет «ПМ» с 8 патронами в магазине, револьвер, гладкоствольное ружье марки «ИЖ» 12-го калибра, светошумовая граната LSG-80, металлический ящик с патронами калибра 5,45 мм (всего 2 016 штук).

Следом стражи правопорядка нашли второй арсенал, который находился на пус­тыре за одной из таразских автозаправочных станций. Среди обнаруженного были зарегистрированы пистолет «ТТ», по одному нарезному и гладкоствольному оружию, светошумовая граната, звукошумовая граната, 5 патронов 12-го калибра, 36 патронов от пистолета Макарова, 19 патронов калибра 5,45 мм, 3 патрона от пистолета Токарева, а также бронежилет.

– Стражи правопорядка продолжают поиск оружия и боеприпасов. И в этом воп­росе важна помощь местного населения. Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сооб­щившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшее полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется, – подчеркнула руководитель пресс-службы департамента полиции области Гульсара Мухтаркулова.