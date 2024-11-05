Экоакция «Таза Қазақстан»: школьников учат правильно сортировать мусор в Карагандинской области

Таза Казахстан
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Дана Аменова
корреспондент

Детям и подросткам рассказали, что правильная сортировка и переработка отходов помогает сохранять природные ресурсы

Фото: акимат Карагандинской области

В регионе продолжается республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». В рамках инициативы «Разделяй! Сдавай! Перерабатывай!» более 3 тысяч школьников региона посетили познавательные лекции и научились правильно сортировать мусор, сообщает Kazpravda.kz 

По данным областного акимата, сегодня познавательный интерактивный урок по сортировке отходов провели для учащихся гимназии № 93 имени Шакарима в Караганде.

Школьникам рассказали, что правильная сортировка и переработка отходов помогает сохранять природные ресурсы. Они узнали много новых фактов о пластике. К примеру, что пластиковая бутылка разлагается около 500 лет. Все участники получили экоподарки.

Похожие уроки прошли одновременно в четырёх других городских школах. Участие в них приняли более 200 детей.

Кроме того, в Караганде был организован экологический конкурс «Экогерой». Дети из 33 школ соревновались за звание лидеров в различных номинациях. Предусмотрены и дополнительные награды, такие как «Самая активная команда в Instagram».

«Основная цель конкурса – обучение детей и подростков навыкам сортировки отходов и вовлечение их в сбор макулатуры и пластиковых бутылок. Конкурс разделён на два направления: «Собери макулатуру – сохрани дерево!» и «Утилизация пластика – планете нужен воздух!». Участвовали школьные команды из учеников с первого по седьмой класс из Караганды», – рассказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бахтияр Санбаев.

В общей сложности команды сдали 3573,52 кг макулатуры и 540,75 кг пластиковых бутылок. Все собранные учащимися отходы будут переданы на переработку. Победители получат дипломы и ценные призы.

#школьники #мусор #экоакция #«Таза Қазақстан» #сортировка

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