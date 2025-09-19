Экоакция «Таза бейсенбі» объединила тысячи жителей области Жетысу

Активное участие в мероприятии приняли сотрудники учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта, а также коллективы предприятий и организаций региона, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: акимат

В ходе экоакции посажено свыше 1500 деревьев, очищено 317 гектаров территории, вывезено 367 тонн твердо-бытовых отходов.

Организаторы и участники акции отмечают важность проведения подобных мероприятий для формирования экологической культуры населения и привлечения внимания к проблемам окружающей среды.

Заместитель акима города Талдыкорган Куаныш Сейтимбетов отметил, что защита природы – это не однодневное дело, а образ жизни.

- Я уверен в том, что каждый гражданин должен вносить свой вклад в сохранение природы родного края и чистоты окружающей среды, - сказал он.

Начальник отдела областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурлан Далдыбаев подчеркнул взаимосвязь между чистотой и здоровьем.

- В рамках акции были проведены масштабные санитарные работы на территориях больниц и школ города, а также в различных организациях и на улицах. Сотрудники и волонтеры убрали дворы и привели в порядок зеленые зоны.

Экоакция «Таза бейсенбі» стала ярким примером того, как совместными усилиями можно сделать свой регион чище, красивее и комфортнее для жизни. И получить удовольствие от дружной коллективной работы.

