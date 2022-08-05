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Экологические требования грубо нарушали крупные предприятия Актюбинской области
сисекенова жанат

Только на трех крупных предприятиях Актюбинской области в первом полугодии выявлено 16 нарушений требований Экологического кодекса Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Завод хромовых соединений, Коппер Текнолоджи и Медную компанию объединяет несоблюдение в полной мере собственных программ производственного экологического контроля (ПЭК). По критериям оценки степени риска в области охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов допущенные предприятиями нарушения признаны не только значительными, но и грубыми.

«По итогам профилактических проверок Департамент экологии вынес предписание устранить нарушения к ноябрю. На сегодня виновные привлечены к административной ответственности, оплаченные суммы штрафов поступили в доход государства.

В частности, заключением государственной экологической экспертизы по Проекту нормативов размещения отходов для АО «Актюбинский завод хромовых соединений» предусмотрена передача ПХД-содержащих отходов сторонним организациям, но на момент контроля они находились на складе предприятия. К отчету не был представлен протокол испытаний, подтверждающий результаты мониторинга подземных вод. Допущено локальное загрязнение земельного участка хромом (VI) в районе шламонакопителей №2, 4, 7», – сообщил и.о. руководителя отдела государственного экологического контроля Департамента экологии Актюбинской области Марат Карибаев в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций.

В ТОО «Коппер Текнолоджи» не ведется хронологический учет количества, вида, происхождения отходов на производственном объекте, расположенном на территории карьера месторождения «Приорское». Допущены самовольные выбросы таких загрязняющих веществ, как пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния при отсыпке. Также на участке карьера построен производственный объект, не предусмотренный проектом и без заключения государственной экологической экспертизы. Территория карьера загрязнена веществами, поступающими со сточными водами.

В ТОО «Актюбинская медная компания» допускались выбросы загрязняющих веществ без разрешения на эмиссии в окружающую среду. В частности, территория бетонно-закладочного комплекса загрязнена техническими маслами из-под тары. Строительство сифонного водосброса со второго поля хвостохранилища осуществляется без заключения государственной экологической экспертизы. Размещение и частичное захоронение отходов производства и потребления (резинотехничесие изделия, строительные отходы, отходы металла и пластиковых изделий) допускались на участке отвала скальных пород.

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