Экологизм и технологическое совершенство
251
Бахыт Жаутиков, доктор технических наук, профессор, председатель правления – ректор НАО «Карагандинский индустриальный университет»
Совмещение науки и промышленности – стратегически важное направление для будущего республики. Сегодня мировое сообщество стремится найти баланс между эффективностью производства и экологической безопасностью. В этом контексте новая технология казахстанских ученых – современный и экологичный способ получения селена – заслуживает особого внимания.