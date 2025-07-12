Работа под названием «Разработка экологически безопас­ной вакуумно-термической технологии получения высококачественного селена из некондиционного сырья цветной металлургии и организация его промышленного производства» привлекла особое внимание науч­ной общественности и стала крупным достижением отечест­венной науки.

Технология, разработанная под руководством Б. Кенжалиева в соавторстве с учеными В. Володиным, Е. Оспановым, С. Требуховым и А. Шахаловым, демонстрирует синергию науки и производства, а также ответственный подход к охране природы.

Предлагаемый метод призван заменить устаревшие, экологически небезопасные способы получения селена, не соответствующие современным международным стандартам. В отличие от традиционных методов, характеризующихся низким качеством продукции и вредными выбросами, новая технология на основе вакуумной дистилляции полностью исключает использование химических реагентов. Это сущест­венно снижает образование токсичных выбросов, уменьшая нагрузку на окружающую среду.

Особого внимания заслуживает инерционная система очистки, встроенная в технологический процесс. Она эффективно улавливает аэрозоли и капельно-жидкие фракции из пара, предотвращая загрязнение конечного продукта. Такое инженерное решение одновременно повышает эффективность производства и обеспечивает высокий уровень экологической безопасности.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил важность проекта для будущего отечественной науки. «Современная наука должна основываться на ответственности перед природой и уважении к человеческим ценностям. Эта разработка – не просто технологическое достижение, а важный шаг к сохранению чистой природы для будущих поколений», – подчеркнул министр.

Еще одним весомым достоинством технологии является возможность эффективной переработки некондиционного сырья и производственных отходов. Это полностью соответствует принципам зеленой экономики и направлено на рациональное использование ресурсов. Включение элементов циклической экономики делает разработку актуальной и в контексте международных экологических обязательств Казахстана.

Но главным подтверждением жизнеспособности подобных исследований остается их экономический потенциал. Внед­рение новых технологий дает казахстанским предприятиям возможность получать продукцию высокого качества, снижать производственные издержки и расширять экспортные горизонты. Это направление гармонично вписывается в стратегию научно-инновационного развития республики.

Фундаментальные исследования казахстанских ученых способны дать импульс не только одной отрасли, но и всей экономике. Подобные инициативы способствуют открытию новых производств, подготовке квалифицированных кадров и укреплению технологической независимости Казахстана. Поддержка науки – это, по сути, поддержка экономики. Представленный проект – яркий пример того, как наука и технологии могут служить национальным интересам.

В заключение стоит отметить: данная разработка – не просто успешный пример интеграции науки и производства. Это отражение стремления общества к гармоничному развитию в единстве с природой. Работа авторского коллектива заслуживает самой высокой оценки и достойна Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби за 2025 год.