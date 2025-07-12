Экологизм и технологическое совершенство

Наука
251
Бахыт Жаутиков, доктор технических наук, профессор, председатель правления – ректор НАО «Карагандинский индустриальный университет»

Совмещение науки и промышленности – стратегически важное направление для будущего республики. Сегодня мировое сообщество стремится найти баланс между эффективностью производства и экологической безопасностью. В этом контексте новая технология казахстанских ученых – современный и экологичный способ получения селена – заслуживает особого внимания.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Работа под названием «Разработка экологически безопас­ной вакуумно-термической технологии получения высококачественного селена из некондиционного сырья цветной металлургии и организация его промышленного производства» привлекла особое внимание науч­ной общественности и стала крупным достижением отечест­венной науки.

Технология, разработанная под руководством Б. Кенжалиева в соавторстве с учеными В. Володиным, Е. Оспановым, С. Требуховым и А. Шахаловым, демонстрирует синергию науки и производства, а также ответственный подход к охране природы.

Предлагаемый метод призван заменить устаревшие, экологически небезопасные способы получения селена, не соответствующие современным международным стандартам. В отличие от традиционных методов, характеризующихся низким качеством продукции и вредными выбросами, новая технология на основе вакуумной дистилляции полностью исключает использование химических реагентов. Это сущест­венно снижает образование токсичных выбросов, уменьшая нагрузку на окружающую среду.

Особого внимания заслуживает инерционная система очистки, встроенная в технологический процесс. Она эффективно улавливает аэрозоли и капельно-жидкие фракции из пара, предотвращая загрязнение конечного продукта. Такое инженерное решение одновременно повышает эффективность производства и обеспечивает высокий уровень экологической безопасности.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил важность проекта для будущего отечественной науки. «Современная наука должна основываться на ответственности перед природой и уважении к человеческим ценностям. Эта разработка – не просто технологическое достижение, а важный шаг к сохранению чистой природы для будущих поколений», – подчеркнул министр.

Еще одним весомым достоинством технологии является возможность эффективной переработки некондиционного сырья и производственных отходов. Это полностью соответствует принципам зеленой экономики и направлено на рациональное использование ресурсов. Включение элементов циклической экономики делает разработку актуальной и в контексте международных экологических обязательств Казахстана.

Но главным подтверждением жизнеспособности подобных исследований остается их экономический потенциал. Внед­рение новых технологий дает казахстанским предприятиям возможность получать продукцию высокого качества, снижать производственные издержки и расширять экспортные горизонты. Это направление гармонично вписывается в стратегию научно-инновационного развития республики.

Фундаментальные исследования казахстанских ученых способны дать импульс не только одной отрасли, но и всей экономике. Подобные инициативы способствуют открытию новых производств, подготовке квалифицированных кадров и укреплению технологической независимости Казахстана. Поддержка науки – это, по сути, поддержка экономики. Представленный проект – яркий пример того, как наука и технологии могут служить национальным интересам.

В заключение стоит отметить: данная разработка – не просто успешный пример интеграции науки и производства. Это отражение стремления общества к гармоничному развитию в единстве с природой. Работа авторского коллектива заслуживает самой высокой оценки и достойна Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби за 2025 год.

#наука #ученые #селен

Популярное

Все
Чистота начинается с ответственности
Хорошие новости для земляков
Чтобы асфальт «не растаял» со снегом
Новые рекорды мира и Азии
Государственность Казахстана в потоке истории
Голос и летопись народа
В бывшей резиденции акима теперь летний лагерь для особенных детей
Стратегические инвестиции в будущее
Классический финал
В документах оживает эпоха
Триумфаторами стали илийцы
Находки древнего Сарайшыка
Выпускникам помогают с выбором специальности
Качество продукции – особая гордость
На картофельных плантациях кипит работа
Медпомощь станет ближе
Без ущерба для окружающей среды
На единой цифровой платформе
Выстраивая «дорожные карты» инвестпроектов
Экологизм и технологическое совершенство
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Назначен директор новой Службы КНБ
Астана закрепляет за собой статус регионального экологического лидера
Казахстанские школьники отправились на Международную олимпиаду по химии IChO-2025
Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек
В Астане временно ограничат движения у «Астана Арены» во время праздничного концерта
День столицы
Махмуд Сабырхан без боя выиграл домашний этап КМ по боксу
Искусственный интеллект и робот-полицейский: безопасность большого города находится под контролем
Кубок мира: боксеры каких стран вышли в финал?
Президент страны пришел на финальные бои Кубка мира по боксу
Освобождены от должностей послы РК в Бельгии, Кувейте и Таиланде
Арман Исетов назначен замминистра иностранных дел РК
Алматы сохранит статус студенческого города
Мошенников осудили, деньги вернули
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Назым Кызайбай принесла Казахстану первое "золото" этапа КМ по боксу
Домбра - в награду за лучший рисунок
В честь Дня столицы состоится турнир по байге
Новый завод в Актобе: как упаковка поможет экономике и экологии региона
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Под сенью Вечно Синего Неба
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане

Читайте также

Государственность Казахстана в потоке истории
В столице прошел Казахско-французский логический коллоквиум
Технологический прорыв в производстве селена
Раскрыты технологические тайны получения селена

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]