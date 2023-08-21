Экономический рост и новые возможности

О том, какие вызовы стоят перед Казахстаном и как республика с ними справляется, нашему изданию рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

– Алибек Сакенович, последние два-три года были особо тяжелыми для мировой экономики. Пандемия, война в Украине, разрыв логистических цепочек, высокая инфляция... Как Казахстан ощущает себя в условиях геоэкономического шторма?

– Да, трудностей возникает много. С прошлого года идет адаптация к изменившимся внешним условиям, и по итогам 2022-го можно судить, что мы с ситуацией справились, экономика находится в устойчивом состоянии.

В первую очередь, конечно же, надо взглянуть на ВВП как на самый главный показатель. За прошлый год реальный рост составил 3,2%, хотя ранее мы прогнозировали намного меньшие цифры.

Рост обеспечили обрабатываю­щая промышленность (3,4%), строительство (9,4%), торговля (5%), сельское хозяйство (9,1%), транспортные услуги (3,9%).

Хорошие результаты достигнуты в инвестиционной сфере и внешней торговле. Так, нам удалось привлечь рекордный объем прямых иностранных инвестиций – 28 миллиардов долларов. Такого не было за последние 10 лет. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 8%, превысив 15 триллионов тенге.

Что касается товарооборота, то он увеличился на 32%, до 134 миллиардов долларов. В том числе экспорт вырос на 40% и составил 84 миллиарда долларов, при этом на долю несырьевого экспорта приходится 34,4 миллиарда долларов. Положительный торговый баланс увеличился на 82% и составил 34,4 миллиарда долларов. Впервые за несколько лет мы добились положительного сальдо текущего счета платежного баланса.

В нынешнем году цифры еще лучше. За первое полугодие реальный рост ВВП составил уже 4,8%. В этом году мы таргетируем экономический рост на уровне 4,5–5% и далее в среднесрочной перспективе – до 6%.

Что касается сложностей. Война в Украине вызвала затруднения с логистикой и стала большим шоком для отечественного бизнеса. Поэтому мы искали новые логистические пути. Например, через так называемый «Средний коридор», который охватывает Казахстан и далее ведет через Каспийское море в Азербайджан, Грузию и Турцию.

Второй момент – резко вырос­ла инфляция. В прошлом году во многом она сложилась под воздействием внешних факторов, связанных с глобальными процессами и дисбалансом спроса и предложения. Поэтому с 2022-го реализуется комплекс мер по контролю и снижению инфляции. В этом году принимаются меры по насыщению внутреннего рынка продуктами питания. Мы уже можем наблюдать, как инфляция, достигнув в феврале пика в 21,3%, в июле снизилась до 14%.

До конца года стоит задача достигнуть 9,5–10%. Поэтому одним из основных направлений Правительства является импортозамещение. Это касается не только продуктов питания, но и строительных материалов, текс­тиля. Я часто бываю в регионах, чтобы понять, какие направления требуют дополнительного финансирования. Например, положительный опыт Северо-Казахстанской области в производстве молочной продукции сейчас применяется в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях.

Вместе с тем продолжаем успешно выстраивать двусторонние торгово-экономические и инвестиционные взаимоотношения со всеми нашими партнерами. Подтверждением такой работы в крайне непростых условиях стало сохранение суверенного кредитного рейтинга Казахстана международными агентствами Standard&Poor’s, Moody’s и Fitch на уровне инвестиционной надеж­ности. Например, в марте S&P обновил свой страновой прог­ноз по Казахстану, поменяв его с негативного на стабильный.

В целом по всем основным отраслям отмечается положительная динамика. Финансовая устойчивость обеспечивается достаточными международными резервами, которые на конец июля составили 94,4 миллиарда долларов. В том числе золотовалютные – 34,2 миллиарда. Активы Нацфонда выросли до 60,2 миллиарда долларов.

– Как Вы уже сказали, наш малый и средний бизнес столк­нулся с серьезными финансово-экономическими трудностями. Как министерством поддерживается эта сфера?

– Ну, во-первых, активно реализуются программы «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей». В 2022 году было просубсидировано около 25 тысяч проектов на общую сумму кредитов порядка одного триллиона тенге и прогарантировано более 20 тысяч проектов на общую сумму 368,5 миллиарда тенге.

С начала 2023 года (на 1 августа 2023 года) просубсидировано более 8 тысяч проектов на общую сумму кредитов 584,5 миллиарда тенге и прогарантировано около 6 тысяч проектов на общую сумму 227 миллиардов тенге.

В целом в республике в этом году на субсидирование и гарантирование бизнесу выделено на 96 миллиардов тенге больше, чем годом ранее. Продолжается системная работа по внедрению институциональных преобразований и поддержанию устойчивого экономического роста.

С прошлого года внедряется так называемая новая регуляторная политика. Ведется активная работа по отмене и пересмотру требований к бизнесу. На сегодня отменено уже более 9 тысяч неактуальных требований, остальные, порядка тысячи, будут сокращены до конца года текущего.

С января 2023 года функцио­нирует Реестр обязательных требований. Благодаря ему бизнес всегда будет информирован о нормах, которыми регулируется предпринимательская дея­тельность в конкретных сферах. В результате сокращаются регуляторные барьеры, в разы уменьшилось число плановых проверок бизнеса.

31 декабря этого года заканчивается мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса. С 1 января 2024 года заработает автоматизированная Система управления рисками, которая позволит без человеческого учас­тия выбирать проблемные субъекты бизнеса на проверку. Уже в прошлом году обеспечена автоматизация 35 сфер контроля, до конца текущего года планируется автоматизировать остальные 36 сфер.

В целом в прошлом году количество действующих субъектов МСБ выросло на 27% и превысило 1,8 миллиона. Общая численность занятых в МСБ увеличилась на 18% и достигла 4,1 миллиона человек. Доля МСБ в экономике выросла до 36,5%.

– Сейчас в мире все крупные экономики ожидают рецессию. Вы берете это в расчет?

– Да, конечно. Но на текущий момент наши прогнозы консервативные с оптимистичным уклоном. У нас, как бы сказать, нет другого выхода: нужно ставить более амбициозные цели и искать новые возможности.

Более того, когда мы прогнозируем, то в обязательном порядке изучаем данные международных организаций. Это МВФ, Всемирный банк, Азиатский банк развития и другие финансовые институты. Когда планируем базовые параметры бюджета (цена на нефть, инфляция), тоже смотрим на мировые тренды. Например, по цене на нефть берется порядка 20 прогнозов, которые дают различные компании. Кто-то может дать больше 100 долларов, кто-то намного меньше. Стараемся вычислять «золотую середину», делаем консенсус-прогноз.

– Вы упомянули про «Средний коридор». Как Казахстан пользуется своим географическим положением для развития экономики?

– Транзит является одним из важных источников доходов, особенно для стран, не имеющих выхода к морю. Мы имеем огромный транзитный потенциал. К примеру, потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута к 2030 году оценивается в более чем 20 миллионов тонн грузов в год, что в 10 раз выше текущего уровня. Мы видим большой интерес к нему.

На сегодня сформирована основа для интеграции казахстанской инфраструктуры в глобальные транспортно-логистические потоки. Вместе с тем необходимо расширить ряд существующих «узких мест» на данном маршруте.

Также следует ускорить реализацию проектов по строительству контейнерного хаба, многофунк­ционального морского терминала, а также модернизацию и обновление действующей портовой инфраструктуры.

Касательно железнодорожных путей началась реализация крупного проекта на участке Дос­тык – Мойынты, а также запланированных проектов, таких как Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал, обводная дорога вокруг Алматы... Это позволит значительно нарас­тить пропускную способность и даст возможность дополнительного наращивания экспорта отечественной продукции.

Мы понимаем, что эффективность экономических реформ, достижение сбалансированной структуры отраслей, создание благоприятных условий для бизнеса во многом зависят от транспортной доступности дорожной сети. Дороги – основные артерии экономики. Поэтому в их строительство нужно вкладывать средства.

Так, по оценкам Всемирного банка, повышение доступа людей к своим рабочим местам за счет развития дорожной сети на 1% может привести к увеличению количества компаний и рабочих мест на 0,3–0,4%. При этом с каждого тенге, вложенного в дорожную инфраструктуру, свыше 30% возвращается в бюджет в виде налогов.

Надо отметить, что многие компании релоцировались в Казахстан. Из России – более 40 фирм. Это как международные, так и российские компании. Например, тот же inDriver переехал в Алматы.

В целом Глава государства поставил задачу по модернизации международных транзитных коридоров, включая пункты перехода через государственную границу, а также по приведению в порядок дорог областного и район­ного значения к нормативному техническому состоянию.

Сейчас необходимо проработать соответствующее развитие инфраструктуры, провести модернизацию международных транзитных коридоров, а также обеспечить качественным автотранспортным сообщением все населенные пункты страны.

– Касательно населенных пунктов. Какое внимание уделяется развитию регионов?

– В прошлом году образовались три новые области – Абай, Улытау и Жетысу. Это затронуло жизни около 1,5 миллиона наших граждан.

Отмечу, что создание новых областей – это мощный импульс для социально-экономического развития как вновь образованных и реорганизованных регионов, так и в целом страны.

К примеру, по итогам полугодия 2023 года область Абай показала наилучшие показатели социально-экономического развития среди всех регионов республики. Мы видим темпы роста инвестиций, обрабатывающей промышленности, а также в строительном секторе и сельском хозяйстве.

В свою очередь область Жетысу занимает лидирующее место по росту строительно-монтажных работ, а Улытау лидирует по показателю ввода нового жилья.

Так как региональное развитие – наша прямая компетенция, с марта прошлого года я и мои заместители активно совершаем рабочие поездки в регионы для встреч с местными жителями, особенно на селе, депутатами, предпринимателями и активистами. Проводим на мес­тах личные приемы, посещаем социальные и промышленные объекты, ТЭЦ...

Обсуждаются важные проблемы регионов, которые в последующем берутся на контроль министерства для дальнейшего их решения с уполномоченными госорганами. При этом осуществляются выезды не только в районные центры, но и отдаленные аулы, где я лично провожу осмотр объектов инфраструктуры, реализованных в рамках различных бюджетных программ. В рамках указа Президента я побывал в 19 регионах. В ближайшее время ожидается поездка в Мангистаускую область.

На поддержку регионов ориентирована Концепция развития сельских территорий РК на 2023–2027 годы, где предусмотрены различные меры по повышению доходов и качества жизни сельчан. Основной упор делается на решение вопросов водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, доступа к Интернету.

В рамках ее реализации также принимаются меры по развитию приграничных территорий, направленные на снижение оттока населения, создание комфортных условий для жизни, придание нового импульса экономическому развитию. По итогам реализации концепции к 2027 году ожидается, что 100% сел будут обеспечены услугами водоснабжения, 97% сельского населения будет охвачено доступом к Интернету и 95% доли местных дорог доведены до нормативного состояния.

Будет осуществлена модернизация инфраструктуры 3,5 тысячи сел с потенциалом развития, построено порядка 183 сельских школ и модернизировано 5 тысяч школ, 655 объектов здравоохранения, 100 спортивных сооружений, построено 154 и модернизировано 500 объектов культуры.

Решение этих задач осуществляется также в рамках программы «Ауыл – ел бесігі», которая является одним из основных инструментов концепции. Стоит отметить, что с момента ее реализации объем финансирования из бюджета увеличился почти в семь раз.

Если в 2019–2022 годах из рес­публиканского бюджета было выделено 326 млрд тенге и в результате построено и отремонтировано 3,7 тысячи объектов социальной и инженерной инфраструктуры в более чем одной тысяче сел, то только в 2023 году выделено порядка 200 миллиардов тенге для реализации 1,8 тысячи проектов в более чем 750 селах.

Но мало строить инфраструктуру, нужны еще кадры. Этому тоже уделяется особое внимание. Для этого реализуем проект «С дип­ломом – в село!». В его рамках предоставляются меры соцподдержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и АПК, госслужащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты.

В рамках проекта предусмат­риваются выплаты единовременного подъемного пособия в размере 100 МРП (345 тысяч тенге) и бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья в сумме, не превышающей 1 500 МРП (5,2 миллиона тенге).

По предложениям населения и участников проекта «С дипломом – в село!» министерством проведена работа по увеличению размера бюджетного кредита на приобретение жилья до 2 500 МРП (8,6 миллиона тенге) для районных цент­ров и до 2 000 МРП (6,9 миллио­на тенге) для остальных сельских населенных пунктов.

За весь период реализации проекта (с 2009 по 2022 год) свыше 95 тысяч специалистов получили подъемное пособие на сумму 17 миллиардов тенге, а свыше 45 тысяч – бюджетные кредиты для приобретения жилья на сумму 143 миллиарда тенге.

На этот год предусмотрено 20 миллиардов тенге 3,8 тысячи специалистам на предоставление бюджетных кредитов для приоб­ретения жилья.

В целях улучшения социально-экономического положения в моногородах министерством совместно с акиматами Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Костанайской областей разработаны проекты комплексных планов социально-экономического развития городов Алтай, Аркалык, Балхаш, Жанатас, Житикара, Каратау, Лисаковск, Риддер, Серебрянск и Степногорск на 2023–2027 годы.

Во время рабочих поездок по регионам я часто бываю в моногородах и вижу, что там не хватает объектов здравоохранения, образования, спорта, инженерной инфраструктуры. По всем этим вопросам у нас есть конкретные планы, которые в ближайшее время будут утверждены Правительством.

Кроме того, министерством реа­лизуются бюджетные программы для развития инженерной инфраструктуры моногородов. Так, в 2022 году было выделено 26 миллиардов тенге на реализацию 54 проектов по строительству и реконструкции инженерных сетей и автодорог в 36 малых и моногородах. В 2023-м по этим же программам выделено 35 миллиардов тенге на реализацию 74 проектов. Согласно новым подходам данная сумма будет увеличена до 50 миллиар­дов тенге в год.

Наряду с этим в реализацию задачи, озвученной Главой государства в Послании народу Казахстана, министерством проводится административная реформа путем децентрализации полномочий.

На первом этапе реформы передана часть полномочий Правительства в центральные гос­органы, частично расширены полномочия МИО. Им передана 21 реализационная функция, перераспределены 496 функций между уровнями госуправления.

– Мы помним, что минувшей зимой многие регионы замерзали. Вышли из строя несколько ТЭЦ. Текущее состояние инфраструктуры ЖКХ требует обновления, наблюдается отток специалистов. Как решаются эти проблемы?

– Сейчас много работаем в этом направлении. Так, министерством запущена программа «Тариф в обмен на инвестиции», согласно которой на 2023–2029 годы предполагается привлечение порядка трех триллионов тенге инвестиций для модернизации 62 тысяч километров инженерных сетей. По нашим расчетам, это позволит обеспечить снижение износа сетей на 20% к 2029 году.

На текущий год привлекается порядка 250 миллиардов тенге инвестиций для ремонта 5,8 тысячи километров инженерных сетей, что позволит снизить износ на 3,2%.

В рамках новых подходов во втором квартале текущего года министерством утверждены 212 заявок на изменение тарифов и инвестиционных программ с вводом в действие с 1 июля текущего года. В результате коммунальные услуги выросли в среднем от 10 до 30% с учетом обеспечения баланса интересов потребителей и предприятий. При этом уязвимые слои населения защищены от роста тарифов за счет реализации механизма жилпомощи. Если говорить детально, то, например, средний чек для двухкомнатной квартиры (60 квадратных метров) составит порядка 3–4 тысяч тенге.

Это также позволяет поднять зарплату 200 тысячам работников сферы ЖКХ со 135 тысяч до 200–300 тысяч тенге, что снизит отток кадров. Принятие на баланс и передача в доверительное управление и коммунальную собственность более 25 тысяч километров бесхозяйных сетей позволит обеспечить стабильность и качество предоставляе­мых услуг.

Все эти меры направлены на модернизацию сетей, повышение качества коммунальных услуг, снижение аварийности, постепенный переход к бережному потреблению ресурсов.

В целом тарифная политика должна положительно отразиться на росте экономики.

Что касается прозрачности и открытости, то в процесс тарифного регулирования в обязательном порядке вовлекаются потребители путем проведения публичных слушаний (офлайн- и онлайн-формат), заседаний региональных комиссий (с участием общественности), отчетностей предприятий перед потребителями... Все мероприятия освещаются средствами массовой информации. Каждый этап регулирования сферы естест­венных монополий оцифрован в электронной базе «Монополист».

Каждый гражданин может зайти в систему и посмотреть документацию. Закупки предприятий также переведены в электронный формат. Контроль целевого использования средств потребителей обеспечивается с привлечением общественности и технических экспертов.

В случае необоснованного завышения счетов за коммунальные услуги средства будут возвращаться потребителям через перерасчет. При подозрении на возможный вывод капитала за рубеж материалы передаются в правоохранительные органы.

Введена система управления рисками, согласно которой проводится автоматизация госконт­роля и надзора, проверки назначаются без участия человека.

Вместе с тем для обеспечения прозрачности использования привлеченных средств по целевому назначению в рамках реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции» министерством совместно с МИО, общественниками и СМИ в августе этого года проводятся пресс-туры по 87 коммунальным предприятиям.

– Один из немаловажных факторов устойчивого роста экономики – инвестиционный климат. Расскажите об этом подробнее.

– Сразу скажу, что за последние годы сделано немало. Проводится системная работа, совершенствуются инструменты поддержки инвестиций.

В июне 2022-го принята и реа­лизуется Концепция инвестиционной политики до 2026 года, направленная на формирование нового инвестиционного цикла и пересмотр политики привлечения инвестиций с учетом новых трендов, в том числе стандартов ESG.

Предусмотрены освобождение от обложения таможенными пошлинами, различные налоговые льготы, а также натурные гранты. В рамках Соглашения об инвестициях предоставляется стабильность законодательства в течение 25 лет на реализацию инвестиционных проектов стои­мостью не менее 7,5 миллиона МРП, или порядка 50 миллионов долларов. Для каждого проекта будут предоставлены индивидуальные условия и установлены встречные обязательства для инвестора.

Особо отмечу площадку МФЦА, где инвесторам предоставлены беспрецедентные условия для ведения бизнеса. Это налоговые каникулы, гибкие трудовые правила, разрешено проведение операций в любой валюте. Упрощены процедуры открытия и ведения бизнеса, большинство услуг доступны онлайн через сайт egov.kz.

В целях повышения деловой активности для инвесторов 76 стран действует безвизовый режим. Ведется акцентированная работа с общенациональным пулом инвестиционных проектов, представленных в несырьевых отраслях экономики. Сформирован единый пул инвестпроектов, который состоит из 873 проектов с участием более 30 стран мира на общую сумму 28,1 триллиона тенге с созданием свыше 138,4 тысячи рабочих мест, из них на текущий год запланирован ввод в эксплуатацию 281 объекта на общую сумму порядка 1,97 триллиона тенге с созданием свыше 32 тысяч рабочих мест.

Проводится работа по релокации в Республику Казах­стан крупных промышленных предприятий и международных корпораций, объявивших о прекращении деятельности в Российской Федерации и Беларуси. Сформирован перечень из более чем 400 крупнейших компаний из 38 стран мира. На сегодня имеются конкретные результаты по 70 компаниям.