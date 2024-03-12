Экономика Казахстана выросла в январе-феврале

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Рост экономики Казахстана с начала года составил 4,2%.

О темпах роста ВВП по итогам января-февраля текущего года на заседании правительства под председательством Олжаса Бектенова доложил вице-премьер – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

«В реальном секторе экономики рост за два месяца 2024 года составил 5,1%, в сфере услуг – 3,5%. Среди отраслей наибольшая положительная динамика отмечена в строительстве, информации и связи, транспорте и складировании, а также обрабатывающей промышленности», - говорится в сообщении Минэкономики республики.

В разрезе отраслей «обработки» рост производства обеспечен в машиностроении на 23%, в том числе в автомобилестроении – на 21% и производстве электрооборудования на 45%.

«Темп роста инвестиций в основной капитал составил 7,9%. Объем инвестиций вырос в строительстве в 2,7 раза, образовании – на 56%, транспорте и складировании – на 47%. В региональном разрезе наилучшие показатели по инвестициям отмечены в Кызылординской, Туркестанской областях, области Жетису, а также в Астане», — отметил Байбазаров.

Вице-премьер перечислил ряд мер, на которых необходимо сконцентрироваться для обеспечения дальнейшего роста экономики. Среди них - привлечение частных инвестиций, расширение действующих и запуск новых производств.