Экономика Казахстана выросла в январе-феврале

Экономика
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Дана Аменова
Корреспондент

Наилучшие показатели отмечены в машиностроении и производстве электрооборудования, передает Kazpravda.kz

Фото: ortcom.kz

Рост экономики Казахстана с начала года составил 4,2%.

О темпах роста ВВП по итогам января-февраля текущего года на заседании правительства под председательством Олжаса Бектенова доложил вице-премьер – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

«В реальном секторе экономики рост за два месяца 2024 года составил 5,1%, в сфере услуг – 3,5%. Среди отраслей наибольшая положительная динамика отмечена в строительстве, информации и связи, транспорте и складировании, а также обрабатывающей промышленности», - говорится в сообщении Минэкономики республики.

В разрезе отраслей «обработки» рост производства обеспечен в машиностроении на 23%, в том числе в автомобилестроении – на 21% и производстве электрооборудования на 45%.

«Темп роста инвестиций в основной капитал составил 7,9%. Объем инвестиций вырос в  строительстве в 2,7 раза, образовании – на 56%, транспорте и складировании – на 47%. В региональном разрезе наилучшие показатели по инвестициям отмечены в Кызылординской, Туркестанской областях, области Жетису, а также в Астане», — отметил Байбазаров.

Вице-премьер перечислил ряд мер, на которых необходимо сконцентрироваться для обеспечения дальнейшего роста экономики. Среди них - привлечение частных инвестиций, расширение действующих и запуск новых производств.

#казахстан #экономика #промпроизводство

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