Развитие Панфиловского района области Жетысу уверенно движется по траек­тории устойчивого экономичес­кого роста, напрямую связанного с повышением качества жизни населения.

Социально-экономические итоги, озвученные акимом райо­на Маратом Сагымбеком на площадке региональной службы коммуникаций, показывают: панфиловцами последовательно претворяется в жизнь комплекс­ная модель развития, основанная на укреплении базовых отраслей, модернизации инфраструктуры и системном обновлении социальной сферы.

Как подчеркнул глава района, ключевая задача местной власти – обеспечить практическую отдачу от каждого завершаемого проекта.

– Для нас важно, чтобы экономические показатели не были просто статистикой. За каждой цифрой должны стоять конкретные изменения в жизни людей – в селах, городах, в каждом дворе, – отметил Марат Сагымбек.

Экономика района демонстрирует устойчивую динамику. Объем сельскохозяйственной продукции за 10 месяцев 2025 года превысил 40 млрд тенге, промышленное производство значительно нарастило показатели, а инвестиции в основной капитал выросли почти в полтора раза, дос­тигнув более 49 млрд тенге. Эти результаты формируют проч­ную основу для дальнейшего роста и служат индикатором доверия инвесторов.

Ключевой отраслью остается сельское хозяйство. Посевные площади в Панфиловском районе составляют 42 тыс. га, более половины из них заняты зерновой кукурузой. По итогам минувшего сезона собрано свыше 180 тыс. тонн зерновых. Наряду с этим развивается возделывание овощей, картофеля, бахчевых и плодово-ягодных культур. Много­летние травы обеспечивают стабильную кормовую базу для животноводства.

Отдельное внимание уделяется рациональному использованию земель. Государству за последнее время возвращено 29 неиспользуемых участков площадью более 3 тыс. га. По итогам конкурсов новым землепользователям передано свыше 14 тыс. га.

– Земля должна работать. Сегодня каждый гектар рассматривается как ресурс для развития производства и создания рабочих мест, – подчеркнул аким района.

В аграрном секторе Панфиловского района последовательно внедряются современные технологии. Водосберегающие методы применяются более чем на 3 тыс. га. Разрабатывается документация на строительство трех водохранилищ, что поз­волит в перспективе увеличить орошаемые площади почти на 8 тыс. га. Развивается животноводство, увеличивается пого­ловье скота и число откормочных площадок.

Семь средних предприятий, среди которых Жаркентский крахмалопаточный завод, завод комбикормов, предприятие металлоконструкций, завод по выпуску полипропиленовых мешков, формируют основу экономики производственного нап­равления.

Стратегическим преимущест­вом района остается его приграничное положение. Активно развивается транспортно-логис­тический узел «Хоргос». Модернизация железнодорожной станции Алтынколь увеличит пропускную способность до 33 поездов в сутки, на пункте пропуска «Нур Жолы» строятся объездные дороги.

– «Хоргос» для нас – не просто точка на карте, а мощный драйвер роста, который должен работать на всю экономику района и области, – отметил Марат Сагымбек.

Значительные преобразования произошли в МЦПС «Хоргос»: модернизированы инженерные сети, внедрены цифровые решения. Количество посетителей выросло вдвое, налоговые поступ­ления увеличились.

СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» остается центром притяжения инвестиций: здесь завершено 32 проекта, создано около двух тысяч рабочих мест, до 2032 года запланированы еще 34 проекта.

Газификация охватывает двадцать пять сел района, от Улкеншыгана и Надека до Хоргоса, Акжазыка и Аулиеагаша. В тринадцати из них работы близки к завершению. Газ получат более 60 тыс. жителей.

В районе ежегодно ремонтируются дороги, в 2025 году полностью обновлен пятнадцатикилометровый участок от Коктала до трассы Алматы – Хоргос, мост на перевале Конбе, части дороги Сарыозек – Коктал. В поселке Жаркент приводятся в порядок улицы Сыпатаева и Ходжамярова. Освещение установлено в селах Надек, Ушарал, Алмалы, Акжазык, Аулиеагаш, Жаркент-Арасан.

Открыты пять врачебных амбулаторий в Алтыуе, Акжазыке, Алмалы, Кырыккудуке и Турпане, а также пять ФАПов в Хоргосе, Аккудуке, Сарытобе, Суптае и Садыре. В Ушарале и Сарыбеле проведен капитальный ремонт зданий амбулаторий. Новая школа на 300 мест работает в Талды, еще одна строится в Суптае.

Культура и спорт тоже меняют облик районных сел: Дом культуры в Турпане обновлен, мини-футбольные площадки появились в Сарытобе и Кишишыгане, в Жаркенте открыт бассейн «Самат».

– Особое внимание уделяется занятости: трудоустроены более трех тысяч человек, уровень безработицы снизился, а средняя зарплата выросла более чем на 10 процентов. Малый и средний бизнес демонстрирует рост: в районе действуют почти 13 тысяч предпринимателей, – отметил аким.

Панфиловский подает другим районам области пример сбалансированного развития, когда экономические достижения становятся инструментом реального улучшения условий жизни, а приграничный потенциал используется как фактор долгосрочного роста.

